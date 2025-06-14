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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Duška Jurišić: Nema političara jer su shvatili da im pride ne donosi glasove

Navodi da je uloga medija iznimno važna, ali i uloga cijelog društva

Jurišić: Žalosti me što ne vidim ministra. Avaz

Ekipa "Dnevnog Avaza"

14.6.2025

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BIH Duška Jurišić za "Avaz" je govorila o podršci LGBTQ populacija i dodala da ovdje treba biti i sam ministar, ali eto da ga ne vidi.

- Nema predstavnika politike jer su shvatili da im pride ne donosi glasove. I globalne politike su drugačije, pa su i zbog toga vidljive mnoge promjene - navodi Jurišić.

Navodi da je uloga medija iznimno važna, ali i uloga cijelog društva, prije svega politike.

- Dok obavljam dužnost zamjenice ministra za ljudska prava ja moram voditi računa o svim ranjivim i marginaliziranim grupama, sviđalo se to nekome ili ne, a to je i LGBTQ populacija - poručila je.

Ističe da je došla u svoje lično ime i to je činila i kao novinar i kao obična građanka.

- Međutim, žalosti me činjenica što ne vidim predstavnike kabineta ministra za ljudska prava, jutros smo se sreli u Višegradu, ali ovdje ministra ne vidim. Ne vidim ni direktoricu Agencije za ravnopravnost spolova, pa ko će provoditi akcioni plan za zaštitu LGBTQ populacije ako i na ovaj simboličan datum, za njih ključni događaj ne dođemo, damo svoj doprinos i pokažemo svoju punu orijentaciju ka zaštiti ljudskih prava - zaključuje.

# ZAKON
# LJUDSKA PRAVA
# LGBTQ
# POLITIKA
# DUŠKA JURIŠIĆ
# POVORKA PONOSA
# SARAJEVO
# ZAMJENICA MINISTRA ZA LJUDSKA PRAVA
# GLOBALNA POLITIKA
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