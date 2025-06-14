Duška Jurišić: Nema političara jer su shvatili da im pride ne donosi glasove

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BIH Duška Jurišić za "Avaz" je govorila o podršci LGBTQ populacija i dodala da ovdje treba biti i sam ministar, ali eto da ga ne vidi. - Nema predstavnika politike jer su shvatili da im pride ne donosi glasove. I globalne politike su drugačije, pa su i zbog toga vidljive mnoge promjene - navodi Jurišić.

Navodi da je uloga medija iznimno važna, ali i uloga cijelog društva, prije svega politike. - Dok obavljam dužnost zamjenice ministra za ljudska prava ja moram voditi računa o svim ranjivim i marginaliziranim grupama, sviđalo se to nekome ili ne, a to je i LGBTQ populacija - poručila je.