Video / Pogledajte kako je izgledala Bh. povorka ponosa iz zraka

U Sarajevu se danas održala 6. "Bh. povorka ponosa". Brojni učesnici poslali su poruku da su ljubav i jednaka prava u srži konstante borbe za ljepše društvo.
SNIMAK DRONOM
Među brojnim transparentima našli su se i oni podrške za palestinski narod
U Sarajevu se danas održala 6. "Bh. povorka ponosa". Brojni učesnici poslali su poruku da su ljubav i jednaka prava u srži konstante borbe za ljepše društvo.
Nakon okupljanja na zelenoj površini između Zemaljskog i Historijskog muzeja, u 18 sati je krenula Povorka ponosa. Učesnici su uzivikavali poruke u kojima su isticali borbu za jednakost i svoja prava u društvu.
Među brojnim transparentima našli su se i oni podrške za palestinski narod. Učesnici Povorke su u nekoliko navrata uzvikivali "Slobodna Palestina".
Povorka se od Zemaljskog muzeja kretala glavnom saobraćajnicom do mosta na Skenderiji kada su učesnici prešli na drugu stranu Miljacke i šetati ulicom Terezija, a zatim se preko mosta Vrbanja vratila na Vilsonovo šetalište do početne tačke.
Organizatori su naveli pet zahtjeva: pravno priznanje istospolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštita LGBTIQ+ osoba od nasilja u porodici, uvođenje zločina iz mržnje u krivične zakone i izmjene zakona o javnom okupljanju u Kantonu Sarajevo u skladu s evropskim standardima.
Pogledajte kako je izgledala Bh. povorka ponosa iz zraka.
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