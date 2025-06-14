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Video / Pogledajte kako je izgledala Bh. povorka ponosa iz zraka

Među brojnim transparentima našli su se i oni podrške za palestinski narod

Bh. povorka ponosa iz zraka - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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E. D. A.

14.6.2025

U Sarajevu se danas održala 6. "Bh. povorka ponosa". Brojni učesnici poslali su poruku da su ljubav i jednaka prava u srži konstante borbe za ljepše društvo.

Nakon okupljanja na zelenoj površini između Zemaljskog i Historijskog muzeja, u 18 sati je krenula Povorka ponosa. Učesnici su uzivikavali poruke u kojima su isticali borbu za jednakost i svoja prava u društvu.

Među brojnim transparentima našli su se i oni podrške za palestinski narod. Učesnici Povorke su u nekoliko navrata uzvikivali "Slobodna Palestina".

Povorka se od Zemaljskog muzeja kretala glavnom saobraćajnicom do mosta na Skenderiji kada su učesnici prešli na drugu stranu Miljacke i šetati ulicom Terezija, a zatim se preko mosta Vrbanja vratila na Vilsonovo šetalište do početne tačke.

Organizatori su naveli pet zahtjeva: pravno priznanje istospolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštita LGBTIQ+ osoba od nasilja u porodici, uvođenje zločina iz mržnje u krivične zakone i izmjene zakona o javnom okupljanju u Kantonu Sarajevo u skladu s evropskim standardima.

Pogledajte kako je izgledala Bh. povorka ponosa iz zraka. 

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# BIH
# BH. POVORKA PONOSA
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