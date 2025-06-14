Video / Pogledajte kako je izgledala Bh. povorka ponosa iz zraka

U Sarajevu se danas održala 6. "Bh. povorka ponosa". Brojni učesnici poslali su poruku da su ljubav i jednaka prava u srži konstante borbe za ljepše društvo.

Nakon okupljanja na zelenoj površini između Zemaljskog i Historijskog muzeja, u 18 sati je krenula Povorka ponosa. Učesnici su uzivikavali poruke u kojima su isticali borbu za jednakost i svoja prava u društvu.

Među brojnim transparentima našli su se i oni podrške za palestinski narod. Učesnici Povorke su u nekoliko navrata uzvikivali "Slobodna Palestina".