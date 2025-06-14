Danas je na platou “Poštari”, svečano otvorena kulturno-zabavna manifestacija “Neumsko ljeto 2025.” Održavat će se do 6. septembra, u organizaciji Turističke zajednice Neum i Općine Neum.

Neumljane i njihove goste u "Neumsko ljeto 2025.", odličnom muzikom uvodi poznati hrvatski gitarist, skladatelj i aranžer Ante Gelo i njegov bend, poznatiji kao bend s glazbene televizijske emisije HRT-a, A-strana.

Od 20 sati, uz odličnu svirku, posjetitelje je dočekao bogat kulturno-zabavni, ali i gastro program, u saradnji s neumskim ugostiteljima i hotelijerima.

"Neumsko ljeto 2025." i ove godine će biti centar zabave i događanja u jedinom bh. gradu na moru. Ulaz ce cijelo vrijeme biti slobodan za sve posjetitelje grada!

Manifestaciji su otvorili Sanja Vlaisavljević ministrica kulture i sporta u Vladi FBiH, Nasiha Pozder Federalna ministrica okoliša i turizma i načelnik općine Neum Dragan Jurković.