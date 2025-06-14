Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH

Sutra u Londonu: Bećirović će održati govor povodom obilježavanja Dana sjećanja na genocid u Srebrenici

Učestvovat će na svečanom otvaranju Počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Birmingemu

Bećirović: Boravi u Londonu. Predsjedništvo BiH

E. Ć.

14.6.2025

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović boravit će u radnoj posjeti Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) od 15. do 17. juna, saopćeno je iz njegovog kabineta.

Bećirović će se u Londonu sastati s visokim političkim zvaničnicima UK, zemlje svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma, s kojima će razgovarati o jačanju saradnje dvije države, te trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i napadu na ustavni poredak Bosne i Hercegovine od strane rukovodstva bosanskohercegovačkog entiteta RS.

Tokom radne posjete UK, dr. Bećirović će održati i govor povodom obilježavanja Dana sjećanja na genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici u Katedrali sv. Pavla u Londonu (St Paul's Cathedral).

Također, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović učestvovat će na svečanom otvaranju Počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Birmingemu, gdje će se obratiti prisutnima, saopćeno je.

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# DENIS BEĆIROVIĆ
# VELIKA BRITANIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.