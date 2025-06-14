Sutra u Londonu: Bećirović će održati govor povodom obilježavanja Dana sjećanja na genocid u Srebrenici

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović boravit će u radnoj posjeti Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) od 15. do 17. juna, saopćeno je iz njegovog kabineta.

Bećirović će se u Londonu sastati s visokim političkim zvaničnicima UK, zemlje svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma, s kojima će razgovarati o jačanju saradnje dvije države, te trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i napadu na ustavni poredak Bosne i Hercegovine od strane rukovodstva bosanskohercegovačkog entiteta RS.

Tokom radne posjete UK, dr. Bećirović će održati i govor povodom obilježavanja Dana sjećanja na genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici u Katedrali sv. Pavla u Londonu (St Paul's Cathedral).

Također, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović učestvovat će na svečanom otvaranju Počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Birmingemu, gdje će se obratiti prisutnima, saopćeno je.