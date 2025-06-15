U RS nema javnog javnog preduzeća koje posluje pozitivno

Iako je opozicija zatražila sazivanje posebne sjednice NSRS-a o stanju u javnim preduzećima, još nije poznato kada će se ona održati. Kako ističu opozicioni zastupnici, upravo bi ta sjednica mogla pokazati postoji li spremnost da se odgovornost utvrdi i za one koji, kako kažu, godinama negativno posluju dok crpe prirodna bogatstva RS.

- Nema javnog preduzeća koje posluje pozitivno. Ta sjednica je ključna ako želimo stvarnu odgovornost i promjene - izjavio je zastupnik SDS-a Nedeljko Glamočak, prenosi BHRT.

U međuvremenu, dok se još čeka zakazivanje rasprave, opozicioni lideri postaju meta istraga i hapšenja. U gradovima poput Banje Luke, Bijeljine i Teslića - gdje Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) nije na vlasti - sve češće se vode istrage.

Opozicija tvrdi da je riječ o politički motivisanoj selektivnoj primjeni zakona.

- Kako je moguće da se navodno nezakonite radnje dešavaju samo tamo gdje SNSD nema političku kontrolu? To direktno podriva povjerenje građana u institucije - poručio je Nebojša Drinić, šef Kluba odbornika PDP-a u Skupštini Grada Banja Luka.

Selektivnu pravdu osudili su i politički analitičari. Politolog iz Beograda Velizar Antić kaže da takva praksa obesmišljava pravnu državu.

- Selektivna pravda nije pravda. Ljudi koji otvoreno nude domaća prirodna bogatstva strancima, u zamjenu za svoje fotelje, nisu patriote. Ceh plaćaju građani, a sudska vlast je, nažalost, u rukama političkih elita - izjavio je Antić.

Podsjetio je i na niz neprocesuiranih afera u RS.

- Naplatne kućice na putu Banja Luka - Klašnice su najbolji primjer. Postavljene su za milion maraka, godinama nisu služile ničemu osim izazivanju saobraćajnih nesreća, a uklonjene su za dodatna dva miliona. Niko za to nije odgovarao - ističe Antić.

Opozicija poručuje da će i dalje insistirati na raspravi u NSRS-u, upozoravajući da će bez odgovornosti i transparentnosti javna preduzeća i dalje propadati, a povjerenje građana u institucije biti sve slabije.