Dodik opoziciju u RS nazvao "trojčicom": Njihova šutnja je zaglušujuća

Dodik je na mreži X napisao da PDP, SDS i Lista za pravdu i red više ne djeluju kao političke partije, već kao društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz migranata na veliko i trgovinu na malo "Trojčica" d.o.o.

Predsjednik RS Milorad Dodik poručio je da neće dozvoliti da u tom entitetu budu naseljeni migranti koje ni London nije smio ni htio zadržati, te ocijenio da šutnja opozicione "trojčice" na takve namjere britanske Vlade postaje zaglušujuća.

- Za nekoliko funkcija u Sarajevu, oni su spremni na sve, i da se RS preplavi migrantima koje ni London neće i da kraj naših škola niču centri koji mijenjaju bezbjednosnu i demografsku sliku naroda - napisao je.

Nasuprot njima, Dodik je istakao da vlast RS ne nosi ograničenu odgovornost za političke interese, već neograničenu odgovornost za opstanak naroda.

- Mi ne pregovaramo o RS - mi je branimo. Zato RS i napadaju - jer je pokazala da je smjela i da može. Nećemo dozvoliti da u RS naseljavaju ono što nisu smjeli i htjeli zadržati kod sebe - naveo je Dodik na mreži X.