SDA demantira Nikšića i Konakovića: Dug nije smanjen kako tvrdite

SDA je najavila da će u narednim danima sistematski odgovarati na, kako tvrde, “neistine koje nameće aktuelna vlast”, pozivajući se isključivo na zvanične podatke i statistiku.

Prva tema u fokusu odnosi se na tvrdnje premijera FBiH Nermina Nikšića i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića da je dug Federacije BiH značajno smanjen.

Kako su naveli u izjavama prenesenim u medijima, „Vlada FBiH u prethodnoj polovini mandata smanjila je dug sa 24,9 posto na manje od 19 posto“. SDA ovu tvrdnju naziva netačnom i manipulativnom.

Pozivajući se na podatke Federalnog ministarstva finansija i Federalnog zavoda za statistiku, SDA ističe da je ukupni dug FBiH na dan 31. marta 2023. godine iznosio 6,283 milijarde KM, a bruto domaći proizvod (BDP) 30,280 milijardi KM. Udio duga u BDP-u tada je bio 20,7 posto, a ne 24,9 posto, kako tvrdi aktuelna vlast.

Na dan 31. decembra 2024. godine, ukupni dug je iznosio 6,872 milijarde KM, dok je BDP porastao na 34,379 milijardi KM. To znači da je udio duga iznosio 20 posto, što predstavlja smanjenje od svega 0,7 procentnih poena, a ne više od šest kako se sugeriše.

SDA najavljuje da će u narednim analizama posebno obraditi strukturu duga. Tvrde da vanjski dug stagnira, dok unutarnji — koji podrazumijeva zaduženja kod domaćih banaka i fondova — raste bez kontrole.

Podsjećaju i na Revizorski izvještaj iz 2023. godine prema kojem je budžet Federacije završio s deficitom od 536 miliona KM, što, prema SDA, ukazuje na slabosti u fiskalnom upravljanju unatoč narativu o stabilnosti i napretku.

Zaključuju porukom da će “na svaku manipulaciju odgovarati činjenicama” te pozivaju javnost da insistira na provjerenim informacijama.