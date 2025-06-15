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Ogromne gužve na izlazu iz BiH: Na ovim graničnim prijelazima su formirane kolone vozila

Zbog oštećenja mosta granični prijelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci

Gužve na graničnim prijelazima. Screenshot

E. Ć.

15.6.2025

Još uvijek traje uviđaj saobraćajne nesreće koja se dogodila u mjestu Miljanovci (Tuzla-Kalesija) zbog čega se saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saopćio je BIHAMK.

Pojačan je i promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradišta.

- Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se formiraju duže kolone vozila, ali su zadržavanja do 30 minuta. Zbog oštećenja mosta granični prijelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci - naveli su iz BIHAMK-a.

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća uz slabu do umjerenu frekvenciju vozila. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, posebno na putnom pravcu Mostar-Sarajevo. 

Aktivno klizište

Molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode trenutnom stanju i uslovima na putu. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

Zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, saobraća se preticajnom trakom.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Radovi na putevima

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

# STANJE NA PUTEVIMA
# BIH
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