Ogromne gužve na izlazu iz BiH: Na ovim graničnim prijelazima su formirane kolone vozila

Još uvijek traje uviđaj saobraćajne nesreće koja se dogodila u mjestu Miljanovci (Tuzla-Kalesija) zbog čega se saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saopćio je BIHAMK.

Pojačan je i promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradišta.

- Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se formiraju duže kolone vozila, ali su zadržavanja do 30 minuta. Zbog oštećenja mosta granični prijelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci - naveli su iz BIHAMK-a.

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća uz slabu do umjerenu frekvenciju vozila. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, posebno na putnom pravcu Mostar-Sarajevo.

Aktivno klizište

Molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode trenutnom stanju i uslovima na putu. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

Zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, saobraća se preticajnom trakom.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Radovi na putevima

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).