Živi na relaciji Tučepi - Makarska: Bjegunac Zoran Galić podnio zahtjev za penziju

Odbjegli Zoran Galić, bivši direktor Granične policije i zamjenik direktora SIPA, koji se nalazi u Hrvatskoj i za njim je raspisana crvena Interpolova potjernica, predao je putem advokata zahtjev Zavodu PIO/MIO u kojem traži pravo na penziju.

Kako prenosi Raport, Zavod PIO/MIO još uvijek nije postupio po zahtjevu i da odluka će biti donesena u zakonskom roku. Galić se, podsjećaju, već drugu godinu nalazi u Hrvatskoj.

Brat mu ima brojne apartmane

On se krije i živi u Makarskoj. Tačnije živi na relaciji Tučepi-Makarska gdje njegov brat ima brojne apartmane. Raport je nedavno objavio i Galićevu fotografiju iz jednog tržnog centra u Makarskoj gdje kupuje voće.

Ovaj bivši policijski zvaničnik pobjegao je iz države dan pred hapšenje, to jeste 8. jula prošle godine.

Iz državnog tužilaštva navode da je Galić 8. jula popodne, nakon što je saznao da će biti uhapšen, "ilegalno prešao granicu BiH, te pobjegao u Hrvatsku gdje se i sada nalazi".

Osumnjičen je za zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i primanje dara u vrijeme dok je bio direktor Granične policije BiH. Za Galićem je raspisana i Interpolova potjernica, ali je Sud u Splitu odbio da ga izruči BiH.

Razriješen dužnosti

Njega je s pozicije zamjenika SIPA razrješilo Vijeće ministara BiH nakon višemjesečne trakavice. Prethodno je Galić putem advokata podnio zahtjev s razješenjem s dužnosti zbog toga što je ostvario pravo na penziju.

Zahtjev za razrješenjem dužnosti prije isteka mandata, Galić je lani poslao putem svoje pravne zastupnice Ivane Grizelj Ćorluka, a u zahtjevu se navodi da je ispunio uslove za penzionisanje.

- Dostavljamo vam zahtjev na njegov (op.a. Zoran Galić) lični zahtjev, odnosno sporazumni prestanak radnog odnosa imenovanog s radnog mjesta zamjenik direktora SIPA iz razloga što je ispunio uslove za penziju i isti namjerava podnijeti zahtjev za priznavanjem prava na penziju, nakon donošenja odluke po predmetnom zahtjevu - stajalo je u dopisu.

Penzija veća od 2.000 KM

S obzirom da je Galić u policijskim strukturama skoro 30 godina, a u činu glavnog inspektora preko 15 godina njemu će penzija biti veća od 2.000 maraka. Istina, Galić ima pravo po zakonu, kao i svi građani ove zemlje na penziju, ali je moralno upitno da je prima dok se krije od bh. pravosuđa.

Mjesecima prije razrješenja tvrdio je da u Hrvatskoj na liječenju i da se nalazi na bolovanju. Ali SIPA čiji je bio rukovodilac nikada nije dostavio doznake, piše Raport.