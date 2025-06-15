Miličević razotkriva Dodika: Šta se krije iza njegovog spina?

Bosna i Hercegovina nema sporazum o readmisiji ni sa Velikom Britanijom ni sa SAD-, zbog čega priče o prihvatu migranata iz ovih zemalja predstavljaju samo politički spin Milorada Dodika. Cilj je skrenuti pažnju sa neriješenih problema, poput spora oko Viaducta, zbog kojeg RS i dalje plaća dnevnu kamatu od 18.000 KM, kao i s problematičnog poslovanja javnih preduzeća, poručio je predsjednik SDS Milan Miličević.

To mu nećemo dozvoliti

- Opozicija nije ta koja sklapa sporazume i prihvata migrante, to je u nadležnosti vlasti u kojoj je i SNSD. Bojim se da ćemo uskoro čuti Dodikove ponude o prihvatu migranata, kao što smo već čuli priče o davanju minerala i rudnog bogatstva RS. To mu nećemo dozvoliti - istakao je Miličević.

Objasnio je da za deportaciju migranata iz Velike Britanije ili SAD u BiH mora postojati sporazum o readmisiji i odluke nadležnih institucija, koje moraju podržati kadrovi SNSD-a u Vijeću ministara, Parlamentu i Predsjedništvu BiH.

- Ne znam da li Dodik ne vjeruje svojim kadrovima, ali mi mu nećemo dozvoliti da trguje ni migrantima ni prirodnim bogatstvima RS - dodao je Miličević.

Problem oko Viaducta

Podsjetio je i na finansijski problem vezan za Viaduct, zbog kojeg RS svakodnevno gubi 18.000 KM kamata jer Vlada RS i ministar finansija BiH odbijaju da riješe spor.

- Nedavno smo govorili o arbitražnom sporu vrijednom 111 miliona KM, a sada je šteta narasla na preko 112 miliona - naveo je on.

Miličević je istakao da su pravi problemi RS ogromni dugovi javnih preduzeća, među kojima su uništene Željeznice, opustošene Šume RS, problemi u OC Jahorina i koncesije Rašidu Serdarovu, dok je Elektroprivreda u teškoj situaciji.

- To su stvarni problemi koji pustoše RS, ekonomski i demografski, i nikakve izmišljene priče o opoziciji i migrantima to ne mogu sakriti - zaključio je predsjednik SDS-a.