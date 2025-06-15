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SUTRA U AVAZU

Projekti u TK: Bolji uvjeti za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i jačanje privrede

Vlada je fokusirana na projekte ulaganja, a čitaoci će saznati koje benefite za građane oni donose

Ovako će izgledati Kampus Univerziteta Tuzla. Kampus UNTZ

Avaz.ba

15.6.2025

Sutra “Dnevni avaz” objavljuje detalje o brojnim infrastrukturnim i društveno važnim projekatima, koje vlasti u Tuzli nazivaju generacijskim.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić za “Dnevni avaz” pojašnjava kako je Vlada fokusirana na projekte ulaganja, a čitaoci će saznati koje benefite za građane oni donose - od boljih uvjeta za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, jačanje privrede do podizanja kvaliteta života.

- U proteklih nekoliko godina započeli smo nekoliko značajnih, rekao bih i generacijskih projekata, značajnih ne samo za Tuzlanski kanton nego i za većinu njegovih gradova i općina – govori premijer TK za “Avaz”.

# TUZLA
# DNEVNI AVAZ
# IRFAN HALILAGIĆ
# KAMPUS UNIVERZITETA U TUZLI
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