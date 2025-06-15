Dodik najavio novi sastanak s čelnicima Rusije: "Za razliku od Zapada, kad Rusi kažu, to nešto znači"

Predsjednik entiteta RS Milorad Dodik najavio je danas nove sastanke s najvišim zvaničnicima Rusije.

Dodik je u izjavi, koju je dao tokom posjete Šekovićima, rekao da će se naredne sedmice sastati s ruskim zvaničnicima kako bi razgovarali o nastavku saradnje.

"Primjer stabilne ekonomije"

- Rusija je danas jedna od stabilnih ekonomija i RS želi da nastavi dobre, partnerske odnose s Ruskom Federacijom - rekao je Dodik.

Naveo je kako se "RS posmatra kao značajan strateški partner iz Moskve".

- Kad Rusi nešto kažu, to nešto znači, a kad kažu sa Zapada, to ništa ne znači - dodao je on.

Također, Dodik je ponovio poznate stavove kojima je opravdavao rusku agresiju na Ukrajinu.

"Rusi bili ugroženi u Ukrajini"

- Rusi su u Ukrajini bili ugroženi, oduzimali su im jezik, pismo, otimali crkve, progonili ih i napadali - kazao je on.

Dodik je rekao i kako je Rusija danas četvrta svjetska ekonomija, a da je Evropa izgubila konkurentnost, te da zaostaje za Kinom, SAD, pa i Rusijom.