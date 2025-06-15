Azra Miletić prozvala Džermina Pašića: "Njegova optužnica protiv mene nije dokazana, imam pravosnažnu oslobađajući presudu"

Bivša sutkinja Suda Bosne i Hercegovine Azra Miletić bila je suspendovana zbog krivičnog postupka koji se vodio protiv nje.

- Kako je krenulo s tim i kako je zloupotrijebljena javnost, ono što se u prvih dan-dva objavi u medijima ostane trajno u sjećanju. Sve što se desi poslije toga nema toliki publicitet. Svi su izgubili interes. Kada je došlo do oslobađajuće presude, možda imaju dva-tri natpisa da sam pravosnažno oslobođena rekla je Miletić u emisiji Istraga sedmice na Hayat TV.

Oslobođena optužbi

Ramo Brkić, bivši komesar MUP-a Unsko-sanskog kantona, pravosnažno je osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora zbog toga što je dao mito sutkinji Azri Miletić, dok je sutkinja Miletić pravosnažno oslobođena optužbi da je primila mito od Rame Brkića.

- To kada se tako predstavi izgleda kao apsurd. Znat će se tačno šta je ko radio. Imam okončan krivični postupak i pravosnažnu oslobađajuću presudu. Ta presuda se ne može osporiti. Što se tiče odluke Ustavnog suda, neću se tim baviti iz etičkih normi i profesionalnih razloga. Sada sam advokat. Neću da radim ono što mislim da nije moj posao, a to je da dajem komentare na odluke Ustavnog suda - kazala je Miletić.

Istaknula je da nikada nije bila optužena da je lično primila mito od stranke u postupku.

- Ni u toku postupka nije utvrđeno ni optuženo da sam ja s njima bila u kontaktu. Ako je neko i dao mito, nije ga dao meni niti sam ga ja primila. U postupku koji je vođen protiv mene, čak i pred Sudom BiH koji se pokazao kao jedan neprijateljski sud, nije smio da sudi sudiji svog suda, pa čak ni bliskim srodnicima. Bitna je percepcija javnosti - navela je ona.

O motivima za hapšenje

Što se tiče motiva za hapšenje, Miletić smatra da iza toga najviše stoji Meddžida Kreso. U nastavku razgovora, Miletić se prisjetila kakva je bila saradnja između nje i Kreso.

- Zajedno smo imenovane u taj sud. Mi smo u prvom mandatu imale dobru saradnju. Ona ne podnosi ljude koji imaju integritet i svoj stav. Nikada nisam dozvoljavala da mi se nešto nameće. Kada postavlja neku temu, čekam kad će se neko javiti. OSA ima svoje nadležnosti. Ona radi po nalogu predsjednice suda ili sudije kojeg ona odredi. Imamo slučaj da Debevac nekog sluša, a tamo gdje Meddžida mene sluša nikome ništa - ispričala je ona u Istrazi sedmice na Hayat TV.