Generalni sekretar Evropske rabinske konferencije: Tokom boravka u Sarajevu nisam imao utisak da je to antisemitski grad

Gedi Gronič (Gady Gronich), generalni sekretar Evropske rabinske konferencije, javio se iz Minhena u emisiji "Istraga sedmice" na Hayat TV.

- Otkazivanje konferencije se desilo u četvrtak prošle sedmice od hotela, mailom u 06.30 sati. U mailu su napisali da su na osnovu instrukcija koje su dobili iz sigurnosti tj. organa nadležnih za sigurnost u zemlji, otkazuju naše rezervacije soba.

Razlog otkazivanja konferencije

Razlog koji su naveli da je dva dana ranije kada su se vijesti počele objavljivati u lokalnim medijima, i to je ono što je zakomplikovalo stvari, to je izjava ministra koji nas je s jedne strane zamolio da ne dođemo, dakle, jasno nas je zamolio da ne dođemo, a u isto vrijeme je zamolio lokalnog organizatora da otkaže poziv i to je bio glavni razlog.

To je označilo i početak cijelog procesa, a na osnovu onoga što sam doznao od njih, što su mi napisali, oni su dobili instrukcije od službi sigurnosti vaše zemlje da trebaju otkazati našu hotelsku rezervaciju. Mi smo tri sedmice ranije, nakon što smo dogovorili poziv da dođemo u Sarajevo, ja sam došao u Sarajevo te se sastao sa predstavnicima dva-tri hotela, kako bih vidio kakvi su hoteli, kakve su sobe, ponuda i prostorije za naš rad. Hotel koji nam je izrazio dobrodošlicu tad je bio 'Swisshotel' koji je nakon toga otkazao i odlučio da nas ne primi. Razlog, ako mogu dodati, koji je hotel naveo, je bio da žele zaštiti sigurnost osoblja, gostiju i objekta - objasnio je Gronič okolnosti koje su dovele do otkazivanja Evropske rabinske konferencije.

Obrazložio je i kako je došlo do organizacije konferencije evropskih rabina u Sarajevu te ko je i formalno uputio poziv.

Razgovor sa Šmitom

- Sredinom maja se pojavila ideja u razgovoru koji sam imao sa gospodinom Šmitom (Christian Schmidt). On nam je predložio da dođemo u Sarajevo i mi smo prihvatili tu ideju. Za nas i našu organizaciju koja postoji 70 godina to je bio prvi put i prilika da dođemo u Sarajevo koje prije toga nismo posjetili. Ovakva okupljanje se dešavaju dva puta godišnje, a do sada nismo nikad boravili u Sarajevu tako da smo pozdravili tu ideju i poziv Šmita.

Nakon toga sam stupio u direktan kontakt sa gospođom Benjaminom, (Karić, op.a.) načelnicom, i došao u Sarajevo i počeo raditi sa načelnicom, predstavnicima Jevrejske zajednice i ljudima iz ureda gospodina Šmita. Sve je išlo dobro do prije par dana kada je počela medijska kampanja protiv nas sa glasinama koje nisu tačne - precizan je generalni sekretar Evropske rabinske konferencije Gronič te dodao:

- Moram reći da niko od medija nije kontaktirao nas, niti nas je bilo ko pozvao da kažemo nešto na ono što se spominjalo u medijima. Dakle, niko, ni iz lokalne vlade niti iz medija. Nakon toga, stupio sam u kontakt sa glavnim urednikom jednog od medija koji je objavio da dolazimo u Sarajevo, zašto dolazimo u Sarajevo i sve one laži koje su tada objavljene o razlozima našeg dolaska. Dakle nakon tog članka, ja sam pozvao taj medij kako bih objasnio ko smo. Dakle, ja sam pozvao njih, a ne oni mene i jasno rekao da smo mi vjerska, a ne politička organizacija i čime se mi bavimo, da ne predstavljamo državu Izrael i da nismo uključeni u konflikt, naglasivši da smo mi vjerska organizacije iz Evrope.

Konaković pokušao oprati sramotu

Pojašnjavajući svoj boravak u Sarajevu i komunikaciju sa Šmitom, generalni sekretar Gronič potvrđuje da je bio svjestan da Šmit ne predstavlja Vladu i da u tim kontaktima nije imao susrete sa zvaničnicima vlasti BiH:

- Šmit me je upoznao sa Benjaminom i došao sam u Sarajevo. Proveo sam dva dana s njom i sa predstavnicima Jevrejske zajednice i članovima tima Šmita smo počeli planirati i provjeravati mogućnosti da organizujemo konferenciju. Sa Vladom (FBiH, op. SB) nisam imao kontakt niti je Vlada kontaktirala mene. Do danas, niko iz vlade nije ni pokušao uspostaviti kontakt ni sa mnom niti sa organizacijom. Nakon što je počeo taj pritisak od strane ministra na nas da ne dođemo, ja sam kontaktirao muftiju Grabusa koga znamo već deset godina i on poznaje nas. Ja sam ga zamolio da se umiješa i da objasni kako stoje stvari, ali već je bilo kasno - napomenuo je Gronič, a potom je komentirao i izjavu ministra Elmedina Konakovića: