Stanje na putevima u BiH: Pojačana frekvencija vozila sa juga zemlje

Pojačana je frekvencija vozila sa juga zemlje ka unutrašnjosti. Posebno je frekventno na putnom pravcu Mostar-Sarajevo.

- Molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i koristite sigurnosni pojas. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise - poručuju iz BIHAMK-a jutros.

Zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, saobraća se preticajnom trakom.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Aktivna klizišta

- Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup) - kažu iz BIHAMK-a.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima: Velika Kladuša, Gradina i Gradiška duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

Na graničnom prijelazu Doljani pojačan je promet vozila na ulazu u našu zemlju. Pojačava ulazak putničkih vozila i na graničnim prijelazima: Bijača, Osoje i Gorica. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se formiraju duže kolone vozila, ali su zadržavanja do 30 minuta. Zbog oštećenja mosta granični prijelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).