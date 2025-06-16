Vijeće ministara BiH o nacrtima zakona, zamjeniku direktora SIPA-e i evropskim integracijama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici trebalo bi da razmatra Nacrt zakona o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva kao i Nacrt zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

Predviđeno je i razmatranje Nacrta zakona o patentu; Nacrta zakona o žigu; Nacrt zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva te Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu.

Pred ministrima bi se trebala naći i Informacija o pristupnim pregovorima između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koju je pripremila Direkcija za evropske integracije BiH.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga za imenovanje zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.

Trebao bi biti razmatran i zaključak sa vanredne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine održane 12. maja ove godine, koji se odnosi na informaciju o dugu koji je uzrokovao entitet RS prema firmi "Viaduct" d.o.o. Portorož iz Republike Slovenije, kao i informacija o drugim arbitražnim postupcima koji imaju ili mogu da imaju ozbiljne reperkusije na finansijsku stabilnost države Bosne i Hercegovine.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prva tri mjeseca 2025. godine, te Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - III 2025. godine.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o formiranju Nadzornog tijela za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Informaciji o dugovanju Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine prema Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU) kao i o Prijedlogu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Granične policije BiH.