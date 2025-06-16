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VOGOŠĆA

Ehlimana Fejzić koja se zarazila brucelozom još nema terapiju: Čekam nalaz već duže vrijeme

Od simptoma je imala samo noćno znojenje

Ehlimana Fejzić. A. Ovčina/ Avaz

Piše: Dženana Redžepagić

16.6.2025

U Vogošći se u maju pojavila bruceloza na farmama zbog čega je ta općina tada proglasila stanje prirodne nesreće. 

Ehlimana Fejzić, vlasnica firme SPD „Fejzić“ zarazila se tada brucelozom i strahovala je za svoju porodicu, posebno najmlađeg člana, bebu.

Na svoju ruku

Fejzić je za „Avaz“ potvrdila da srećom niko drugi nije obolio u međuvremenu te da se sada osjeća bolje.

- U suštini sam dobro. Međutim, čekam drugi nalaz koji treba ustanoviti koja je vrsta bruceloze kako bi mi propisali terapiju. Ne znam kad će biti gotov, čekam već duže vrijeme – ispričala je Fejzić.

Kaže da je koristila neke lijekove na svoju ruku, ali konkretnu terapiju još uvijek nema.

- Kad sam se zarazila od simptoma sam imala noćno znojenje. Drugi koji su bolovali imali su i temperaturu i bolove u kostima, ali srećom, ja nisam – navela je Fejzić.

Zaražene krave

Podsjećamo, na njihovoj farmi zaraženo je bilo 13 krava, koje su u međuvremenu, potvrdila je Fejzić, eutanizirane.

Bruceloza je hronična zarazna bolest od koje obolijevaju različite vrste životinja, ali i ljudi. Oboljenje spada u grupu bolesti poznatih pod nazivom zoonoze – oboljenja koja se mogu prenositi sa životinja na ljude, i obratno.

BONUS VIDEO: Razgovor s Ehlimanom Fejzić prije dvije sedmice.

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# VOGOŠĆA
# BRUCELOZA
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# EHLIMANA FEJZIĆ
# SPD FEJZIĆ
# ZOONOZA
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