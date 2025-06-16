Za razliku od prethodnih sjednica: Na dnevni red Vijeća ministara uvršten izbor zamjenika direktora SIPA-e

U toku je sjednica Vijeća ministara BiH, a pred ministrima je obiman dnevni red.

U dosadašnjem toku sjednice, prema informacijama "Avaza", jednoglasno je usvojeno šest zakona.

Riječ je o Nacrtu zakona o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, Nacrtu zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, Nacrtu zakona o patentu, Nacrtu zakona o žigu, Nacrtu zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu.

Kako saznaje "Avaz", za razliku od prethodnih sjednica, izbor zamjenika direktora SIPA-e je, također, uvršten na dnevni red.