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ODRŽAN SASTANAK

Bećirović sa članicom Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva: BiH i Velika Britanija trebaju intenzivirati saradnju posebno kroz politički dijalog

Priti Patel je potvrdila da UK ostaje snažno opredijeljeno za stabilnost Bosne i Hercegovine, kao i za podršku NATO i EU putu Bosne i Hercegovine

Patel i Bećirović. PBiH

A. O.

16.6.2025

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je u Londonu s Priti Patel, zastupnicom u britanskom Parlamentu, ministricom u sjeni za vanjske poslove Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) i bivšom ministricom unutrašnjih poslova UK.

Bećirović je zahvalio na dugogodišnjoj, dosljednoj i principijelnoj podršci koju UK pruža Bosni i Hercegovini, naglasivši važnu ulogu britanske politike u jačanju demokratskih institucija, vladavine prava i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Istakao je da je čvrsta i dosljedna angažiranost UK ključna u trenutku kada se Bosna i Hercegovina suočava s napadima rukovodstva bh. entiteta RS na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum. Tokom sastanka razgovarano je o naporima koje domaće institucije, uz podršku međunarodnih partnera, ulažu u zaštitu nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Sagovornici su se složili da Bosna i Hercegovina i UK trebaju intenzivirati saradnju posebno kroz politički dijalog, ali i konkretne projekte u oblastima vojne saradnje, energetike, kulture i obrazovanja.

Priti Patel je potvrdila da UK ostaje snažno opredijeljeno za stabilnost Bosne i Hercegovine, kao i za podršku NATO i EU putu Bosne i Hercegovine.

# DENIS BEĆIROVIĆ
# VELIKA BRITANIJA
# UK
# BIH
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