Konaković se sastao sa Fincijem: Razgovarano o nedavnom otkazivanju Evropske rabinske konferencije

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se danas u Sarajevu, sa predsjednikom Jevrejske zajednice u BiH Jakobom Fincijem.
Tokom otvorenog i konstruktivnog razgovora razmatrane su aktuelne teme u vezi sa statusom Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, te izazovi s kojima se susreće u savremenom društvenom i političkom kontekstu.
Posebna pažnja posvećena je nedavnom otkazivanju Evropske rabinske konferencije, koja je bila planirana da se održi u Sarajevu. Ministar Konaković je ponovio opredijeljenost institucija Bosne i Hercegovine za podršku dijalogu, vjersku slobodu i međunarodne skupove koji promovišu razumijevanje i saradnju među religijskim zajednicama.
U razgovoru je naglašen značaj Jevrejske zajednice kao neodvojivog dijela bosanskohercegovačkog društva. Ministar Konaković je istakao da su Jevreji stoljećima bili važan dio kulturnog, historijskog i društvenog tkiva BiH, podsjetivši na bogatu tradiciju suživota i solidarnosti, posebno na otvorenost Sarajeva - grada koji je još u 15. stoljeću pružio utočište prognanim Jevrejima.
Obostrano je izražena spremnost za nastavak i produbljivanje saradnje između institucija države i Jevrejske zajednice, kako bi se očuvala multietnička i multireligijska struktura društva, te ojačala borba protiv svih oblika antisemitizma, diskriminacije i netolerancije.
Sastanak je zaključen zajedničkom ocjenom da su međusobno poštovanje, dijalog i saradnja temelj stabilnog i inkluzivnog društva u Bosni i Hercegovini.