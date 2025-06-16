Konaković se sastao sa Fincijem: Razgovarano o nedavnom otkazivanju Evropske rabinske konferencije

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se danas u Sarajevu, sa predsjednikom Jevrejske zajednice u BiH Jakobom Fincijem.

Tokom otvorenog i konstruktivnog razgovora razmatrane su aktuelne teme u vezi sa statusom Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, te izazovi s kojima se susreće u savremenom društvenom i političkom kontekstu.

Posebna pažnja posvećena je nedavnom otkazivanju Evropske rabinske konferencije, koja je bila planirana da se održi u Sarajevu. Ministar Konaković je ponovio opredijeljenost institucija Bosne i Hercegovine za podršku dijalogu, vjersku slobodu i međunarodne skupove koji promovišu razumijevanje i saradnju među religijskim zajednicama.