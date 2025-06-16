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PONOVO NEMA SAGLASNOSTI

SIPA ni danas neće dobiti zamjenika direktora: Tačka uvrštena, pa skinuta s dnevnog reda Vijeća ministara BiH

Nakon provedene konkursne procedure, Ministarstvo sigurnosti na poziciju zamjenika direktora SIPA-e predložilo je kandidata Dragana Andrića

Vijeće ministara BiH. Anadolija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

16.6.2025

Iako se ova tačka našla na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara BIH, ministri se ni danas neće izjasniti o prijedlog za imenovanje zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Ova tačka je, kako saznajemo, tokom sjednice skinuta s dnevnog reda na zahtjev ministara iz bošnjačkog i srpskog naroda.

Ni na prethodnoj sjednici Vijeća ministara 12. juna nije bilo političke volje da se razmatra ova tačka dnevnog reda, pa tokom usaglašavanja na kolegiju nije imala podršku ministra Sevlida Hurtića. Ova tačka skinuta je na sjednici Vijeća ministara i u četvrtak, 12.juna. Tada su predstavnici SNSD-a tražili da se imenuje zamjenik u paketu s direktorom SIPA-e, čemu se Trojka protivi.

Nakon provedene konkursne procedure, Ministarstvo sigurnosti na poziciju zamjenika direktora SIPA-e predložilo je najuspješnijeg kandidata Dragana Andrića.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# SIPA
# DRAGAN ANDRIĆ
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