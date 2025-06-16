Ministar Forto: Trenutno nema volje da se pomogne BHRT-u

Vijeće ministara BiH je održalo sjednicu na kojoj je jedna od rasprava uključivala Informaciju o dugovanju Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine prema Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU). Međutim, do rješenja nije došlo, a ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto govorio je o problemu neuspjeha da se riješi situacija.

- Već neko vrijeme se vrtimo u krug zbog BHRT-a dok je situacija sve složenija. Trenutno su (BHRT) blokirani po tužbama svojih radnika zbog neuplaćivanja doprinosa. Kriza u BHRT-u je nešto što nije novo, ali ovo je bio moj pokušaj da stvorimo političku volju da nešto riješimo. Nisam uspio, dobio sam niz obrazloženja, uglavnom tehničke prirode. Ono što znam u ovom poslu je da kad ima volje, može se pomoći. Trenutno nema volje da se pomogne BHRT-u - zaključio je Forto.

Novinari su upitali i da li su ministri pronašli rješenje za isplatu duga "Viaductu", koji je Vlada RS-a napravila na arbitražnom postupku koji je izgubila nakon što su raskinuli koncesiju za izgradnju hidroelektrane.

"Viaduct" je bio dio zaključaka Predsjedništva BiH koje je tražilo informaciju o ovoj i drugim arbitražama, međutim ti zaključci su oboreni glasovima ministara iz RS-a.

- Razmatrana je tačka iz Predsjedništva koje je tražilo da usvojimo niz njihovih zaključaka, uključujući informaciju o ovoj i drugim arbitražama. Tačka je stavljena na dnevni red, ali su ministri iz RS-a odbili da podrže usvajanje ovih zaključaka - rekao je Forto.

Na kraju je Forto iskazao žaljenje što BHRT ne može dobiti podršku ovog sastava Vijeća ministara BiH.

- Nastavlja se biranje tema kao sa švedskog stola iako imamo toliko nagomilanih stvari koje stoje, ali za neke jednostavno nema prohodnosti u ovakvom Vijeću ministara - zaključio je on.