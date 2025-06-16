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ZABRINUTI GRAĐANI

Direktor ZZJZ KS Zlatan Hamza za "Avaz": Epidemija leptospiroze je stavljena pod kontrolu

Ne bilježimo teže kliničke slike niti zadržavanje pacijenata u bolnicama, kazao je

Zlatan Hamza. Screenshot

Irdina Hadžić

16.6.2025

U Sarajevu je na današnji datum, 16. juni, zabilježeno 7 novih slučajeva leptospiroze, čime je broj zaraženih porastao na 92. 

Riječ je o bolesti koja se prenosi sa kontaminirane vode ili preko zaraženih životinja, a koju karakteriziraju simptomi poput visoke temprature, bolova u mišićima i opšte slabosti. 

Zbog kontinuiranog rasta broja zaraženih, među građanima Sarajeva vlada zabrinutost. Mnogi se pitaju da li je situacija izmakla kontroli i koliko su trenutno izloženi riziku od zaraze?

U skladu sa tim kontaktirali smo dr. Zlatana Hamzu, direktora Zavoda za javno zdravstvo, koji ističe da nema mjesta panici. 

- Ne bilježimo teže kliničke slike niti zadržavanje pacijenata u bolnicama. Epidemija je stavljena pod kontrolu, svi zaraženi su stabilno, a dosadašnje mjere - dezinfekcija i deratizacija dali su konkretne rezultate - izjavio je Hamza za "Avaz". 

Stručnjaci ističu da je pravovremena reakcija i saradnja sa komunalnim službama bila ključna u sprječavanju širenja bolesti.

Ipak pozivaju građane na oprez- posebno u kontaktu sa vodom iz nepovjerenih izvora i u područjima gdje postoji prisustvo glodara.

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