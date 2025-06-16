Direktor ZZJZ KS Zlatan Hamza za "Avaz": Epidemija leptospiroze je stavljena pod kontrolu

U Sarajevu je na današnji datum, 16. juni, zabilježeno 7 novih slučajeva leptospiroze, čime je broj zaraženih porastao na 92.

Riječ je o bolesti koja se prenosi sa kontaminirane vode ili preko zaraženih životinja, a koju karakteriziraju simptomi poput visoke temprature, bolova u mišićima i opšte slabosti.

Zbog kontinuiranog rasta broja zaraženih, među građanima Sarajeva vlada zabrinutost. Mnogi se pitaju da li je situacija izmakla kontroli i koliko su trenutno izloženi riziku od zaraze?

U skladu sa tim kontaktirali smo dr. Zlatana Hamzu, direktora Zavoda za javno zdravstvo, koji ističe da nema mjesta panici.

- Ne bilježimo teže kliničke slike niti zadržavanje pacijenata u bolnicama. Epidemija je stavljena pod kontrolu, svi zaraženi su stabilno, a dosadašnje mjere - dezinfekcija i deratizacija dali su konkretne rezultate - izjavio je Hamza za "Avaz".