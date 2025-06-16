Nastavak sjednice Gradskog vijeća na kojoj će se birati gradonačelnik Sarajeva u naredni ponedjeljak

Nastavak sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na kojoj bi se trebali izabrati gradonačelnik, njegovi zamjenici te rukovodstvo Gradskog vijeća trebalo bi se održati u naredni ponedjeljak (23. juna), saznaje portal "Avaza".
Vijećnici nisu još dobili poziv od predsjedavajućeg iz prošlog saziva Jasmina Ademovića, no on bi trebao stići, najvjerovatnije, do kraja dana.
Podsjećamo, krajem maja je počela sjednica Gradskog vijeća, no ona je prekinuta prije rasprave o izboru rukovodstva Grada i Gradskog vijeća.
Razlog za to je što je NiP u posljednjem trenutku odustao od toga da dobiju samo jednu poziciju, onu gradonačelničku, nego su tražili i poziciju zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća.
Prvobitno je u ukupnoj raspodjeli od šest pozicija - gradonačelnika, i dva zamjenika, predsjedavajućeg Gradskog vijeća i dopredsjedavajuća, NiP-u je trebala pripasti samo jedna pozicija, ona glavna gradonačelnička, SDP-u tri jer nisu dobili niti jednu glavnu poziciju, dok bi Naša stranka dobila dvije pozicije, među kojom i predsjedavajućeg Gradskog vijeća.
Iz NiP-a su zatražili da se umjesto Muamera Mekića (SDP), koji je trebao biti prvobitni prijedlog za zamjenika predsjedavajućeg, imenuje njihov kadar Emir Bićo. I Mekić i Bićo su kadrovi iz Starog Grada, koji imaju podršku i DF-ovih kadrova iz Starog Grada.
Nakon toga nova sjednica nije bila zakazana iz razloga jer je Dino Okerić (NiP) otišao na hadž, a Jasmin Ademović (NiP) je u ključnom trenutku uzeo godišnji odmor, pa su ostali bez većine dok se oni ne vrate.
Također, nije tajna ni da su određeni kadrovi SDP-a bili nezadovoljni prijedlogom Muamera Mekića, s obzirom na postojanje dvije struje unutar stranke, a Mekić je kadar Irfana Čengića. Tako je NiP iskoristio politički momentum i zatražio dodatnu poziciju.
Da li je postignut neki dogovor, pa je to razlog zakazivanja sjednice ili će se do njega pokušati doći u toku ove sedmice nije još poznato. Ono što je činjenica je to da se približava vrijeme godišnjih odmora i da ukoliko se ovaj proces uskoro ne okonča, to će biti još teže završiti kasnije.