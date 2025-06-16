Nastavak sjednice Gradskog vijeća na kojoj će se birati gradonačelnik Sarajeva u naredni ponedjeljak

Nastavak sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na kojoj bi se trebali izabrati gradonačelnik, njegovi zamjenici te rukovodstvo Gradskog vijeća trebalo bi se održati u naredni ponedjeljak (23. juna), saznaje portal "Avaza". Vijećnici nisu još dobili poziv od predsjedavajućeg iz prošlog saziva Jasmina Ademovića, no on bi trebao stići, najvjerovatnije, do kraja dana.

Podsjećamo, krajem maja je počela sjednica Gradskog vijeća, no ona je prekinuta prije rasprave o izboru rukovodstva Grada i Gradskog vijeća. Razlog za to je što je NiP u posljednjem trenutku odustao od toga da dobiju samo jednu poziciju, onu gradonačelničku, nego su tražili i poziciju zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća. Prvobitno je u ukupnoj raspodjeli od šest pozicija - gradonačelnika, i dva zamjenika, predsjedavajućeg Gradskog vijeća i dopredsjedavajuća, NiP-u je trebala pripasti samo jedna pozicija, ona glavna gradonačelnička, SDP-u tri jer nisu dobili niti jednu glavnu poziciju, dok bi Naša stranka dobila dvije pozicije, među kojom i predsjedavajućeg Gradskog vijeća.