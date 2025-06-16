Šef misije OSCE-a Brajan Ageler za "Avaz": Bosna i Hercegovina zaslužuje lidere koji će je voditi naprijed

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Brajan Ageler (Brian Aggeler) privodi kraju svoj mandat u našoj državi. U oproštajnom intervjuu za „Dnevni avaz“ Ageler se osvrnuo na godine provedene u BiH, političkoj krizi, reformama, ali je imao i poruku građane BiH, kao i za svog nasljednika. BiH je na mene ostavila dubok utisak Ambasadore Ageler, Vaš mandat približava se kraju. Kako biste opisali Vaš rad i ulogu Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini za vrijeme Vašeg mandata? - Nije lako sažeti tri veoma ispunjene godine u samo nekoliko rečenica, ali ono što mogu reći je da smatram da sam imao privilegiju raditi kao šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, rame uz rame s pouzdanim partnerima i kolegama, opredijeljenima da rade u korist mira, stabilnosti i demokratskog razvoja ove zemlje. Ova zemlja, čiju složenost, otpornost i potencijal iskreno uvažavam, ostavila je na mene dubok utisak i na profesionalnom, ali i na ličnom planu. Tokom vremena koje sam proveo ovdje, naša Misija radila je zajednički sa institucijama, organizacijama građanskog društva i zajednicama širom BiH, nastojeći da uspostavi dijalog i pruži podršku reformama koje vode do stvarnih poboljšanja. Naročito sam ponosan na konkretne korake naprijed koje smo napravili – od uvođenja nove tehnologije u izborni proces, do podrške izgradnji većeg stepena povjerenja i transparentnosti, te podrške usvajanju veoma važnih propisa, među kojima se ističu: Strategija Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma (2021.-26.), Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2024.–2027.), Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te Zakon o graničnoj kontroli. Ovo nisu samo pobjede određene politike, niti su to pobjede samo na papiru. One istinski predstavljaju presudan napredak u zaštiti demokratije, ljudskih prava i prava pojedinaca; napredak ka poboljšanju svakodnevnog života svih u BiH; te konačno i napredak ka usklađivanju zakonskog okvira i važećih politika BiH sa obavezama prema OSCE-u i međunarodnim standardima. Misija nastavlja s inovacijama. Nedavno smo kročili novim stazama i pomogli u organizaciji prve simulacijske vježbe izvedene u ovoj zemlji u cilju borbe protiv trgovine ljudima i nasilnog ekstremizma, u kojoj su predstavnici institucija države i organizacija građanskog društva udružili snage na nov i izravan način. Osnaživanje K9 jedinica i njihovo osposobljavanje za borbu protiv organiziranog kriminala, pružanje podrške jačanju kapaciteta sigurnosnih institucija ove zemlje, podrška aktivnostima prevencije i sankcionisanja korupcije širom zemlje, te nastavak naših aktivnosti u sferi obrazovanja, reforme pravosuđa i zaštite ljudskih prava – sve su to izvrsni primjeri naših temeljnih zadataka u čijoj sam realizaciji imao čast učestvovati. U konačnici, uloga Misije OSCE-a bila je da sluša, pruža podršku i ističe glasove svih onih koji doprinose pozitivnim promjenama. Odlazim s ove dužnosti ispunjen osjećajem ponosa zbog svega što smo postigli zajedno, ali i ispunjen osjećajem iskrene nade u budućnost ljudi ove prekrasne zemlje.

Koliki je napredak ostvarila BiH prema prihvatanju evropskih vrijednosti, demokratije i vladavine zakona u odnosu na početak Vašeg mandata? - Vjerujem da ljudi Bosne i Hercegovine iskreno prihvataju evropske vrijednosti, ali put ka njihovoj pravnoj i institucionalnoj integraciji daleko je od završetka. Na početku mog mandata, već je postojala snažno izražena želja građana za integracijom u EU; ta želja nije se promijenila. Ono što je još potrebno, jesu iskrena politička volja i snažno opredjeljenje lidera iz cijele BiH da tu želju pretvore u stvarnost poštivanjem i zaštitom demokratskih institucija, vladavine zakona i ustavnog okvira propisanog Dejtonskim mirovnim sporazumom. Secesionističke retorike i postupci Nažalost, svjedočili smo i zabrinjavajućim pojavama, među kojima se naročito isticala secesionistička retorika, a u proteklih nekoliko mjeseci i secesionistički postupci, te jezik podjela i trajno polariziran politički diskurs, koji narušavaju same temelje ustavnog poretka BiH. Stvaranje takvog razdora ne samo da zaustavlja napredak; razdor narušava povjerenje, stvara nesigurnost i udaljava od svega onoga što treba uraditi u cilju stvarnog poboljšanja života ljudi. Ipak, ima razloga za optimizam. Širom ove zemlje, vidimo građane, predstavnike građanskog društva i ljude koji rade na terenu – od aktivista do nastavnika i socijalnih radnika, pripadnika policije i nosilaca pravosudnih funkcija – ljude iskreno posvećene demokratskim vrijednostima, pomirenju i izgradnji bolje budućnosti. Naročito me raduje napredak na lokalnom nivou, gdje vidimo kako se zaista velik broj ljudi iz BiH i dalje bori za ostvarenje zajedničkog cilja i život u miru i harmoniji. Naprimjer, nedavno ostvareni pomaci u donošenju zakona kojima se štite ljudska prava i vodi borba protiv nasilja u porodici, pokazuju šta je moguće kada se u fokus stavi konstruktivno, inkluzivno vladanje. Da bi BiH išla naprijed, lideri na svim nivoima moraju poštovati Ustav, štititi nezavisnost pravosuđa, i prioritet dati vladavini zakona, poštivanju ljudskih prava, pomirenju i transparentnosti te nastaviti raditi u cilju povećanja stepena povjerenja građana u demokratske institucije ove zemlje. Neophodno je iskreno opredjeljenje za realizaciju ovih reformi, jer one nisu samo prazna polja na papiru, koja treba popuniti jer to traži Brisel – one su temelj stabilnog i prosperitetnog društva. Ova zemlja ima izvanredan potencijal i znam da njena budućnost može biti veoma svijetla. Napredak je moguć, a ja smatram da ljudi u BiH zaslužuju, i pokazuju spremnost za lidere koji će ih voditi u tom smjeru.

Kako ocjenjujete aktuelnu političku klimu u zemlji, naročito u svjetlu sve izraženije secesionističke retorike i sve većih tenzija i političke polarizacije? - Misija OSCE-a u BiH dosljedno je izražavala svoju snažnu podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu, koji je donio mir i stvorio ustavni okvir ove zemlje, te isto to ponavljam i u kontekstu aktuelne političke krize. Stabilna i prosperitetna budućnost zahtijeva očuvanje tih vrijednosti, uključujući tu i poštivanje vladavine zakona i funkcionalnih demokratskih institucija na čijem čelu stoje odgovorni lideri. Pozivamo sve lidere da ispune svoje ustavne obaveze i poštuju suverenitet Bosne i Hercegovine. Kako je to ocijenio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, jednostrani pokušaji prenošenja nadležnosti sa države na entitete, kroz osnivanje paralelnih institucija i urušavanje tijela koja rade na državnom nivou, predstavljaju jasnu i nedvosmislenu povredu Ustava Bosne i Hercegovine i prijetnju njenoj pravnoj i institucionalnoj stabilnosti. Nedavni postupci Narodne skupštine Republike Srpske kojima se nastoji blokirati djelovanje državnih pravosudnih i sigurnosnih institucija, predstavljaju jasnu povredu ustavnog i pravnog poretka Bosne i Hercegovine i nose rizik produbljivanja podjela. Svi nadležni akteri dužni su raditi unutar ustavnog sistema BiH i svojim ponašanjem doprinositi promoviranju saradnje, poštovanja i demokratskih vrijednosti. OSCE je spreman pružiti podršku svim pozitivnim inicijativama u skladu s Ustavom, uvažavajući potrebu za smirivanjem tenzija i stavljanjem dugoročnog mira i stabilnosti na prvo mjesto. Pronalaženje održivih rješenja Raspolaže li međunarodna zajednica – uključujući tu i OSCE – adekvatnim mehanizmima da odgovori na rastuće prijetnje stabilnosti? - OSCE je dobro osposobljen da odgovori na sve veće prijetnje stabilnosti. Veoma važni mehanizmi kojima raspolažemo u skladu s našim mandatom, obuhvataju sistem ranog upozorenja, diplomatiju i naše dugogodišnje prisustvo na terenu, te partnerske odnose sa mnogobrojnim akterima širom BiH. Međutim, kao što sam već rekao, ovdje smo da bismo slušali i pružili podršku; naša uloga nije da ispunjavamo dužnosti izabranih lidera i javnih institucija. Odgovornost za dugoročnu stabilnost i napredak BiH prije svega je u rukama izabranih političara, koji služe volji naroda ove zemlje. To podrazumijeva i obavezu pronalaženja održivih rješenja proisteklih iz konsenzusa, koja služe interesima svih građana, a ne samo interesima male grupe političara ili pojedinaca. Unatoč mandatu kojim raspolažu, resursima i vremenu koje su imali na raspolaganju za ostvarenje pravih rezultata, mnogi lideri nisu uspješno predstavljali ljude BiH. Međunarodna zajednica može pružiti podršku, posredovati i pomoći – ali ona ne može i ne treba stalno popunjavati praznine nastale zbog upornog i trajnog izostanka odgovornosti, volje i sposobnosti vođenja koji pokazuju domaći političari.

Šta mislite da je ključna prepreka napretku ove zemlje, da li su to političke elite, etnonacionalizam, korupcija ili nešto drugo? - Najveće prepreke u Bosni i Hercegovini su duboko i neraskidivo povezane. Duboko ukorijenjene političke elite fokusirane na vlastite interese, razdorna etnonacionalistička retorika i sveprisutna korupcija doprinose održanju jednog sistema kojim se podriva provedba značajnih reformi. Ovi faktori, koji godinama utiču na Bosnu i Hercegovinu, kulminirali su trenutnom ustavnom krizom, vjerovatno najozbiljnijom od završetka rata prije skoro trideset godina. Temelj za mir Dejtonski mirovni sporazum dao je BiH temelj za mir i njen ustavni osnov. Također je dao mandat OSCE-u da prati situaciju i pomaže u očuvanju tog mira kroz zaštitu ljudskih prava, kao i promociju demokratskih institucija i mjera za izgradnju povjerenja. Danas, potreba za ispunjenjem našeg mandata nikada nije bila hitnija. Pokušaji potkopavanja ustavnog poretka ove države, uključujući pokušaje stvaranja paralelnih struktura i opstruiranje rada državnih institucija, direktno ugrožavaju suverenitet i teritorijalni integritet ove države na načine kakve nismo iskusili decenijama. Nadležnosti na državnom nivou, uključujući i one koje su prethodno ustavom prenesene, ne mogu se jednostavno prenijeti ili ukinuti. Ovi jednostrani potezi nisu samo neustavni, već stvaraju opasnu nestabilnost i narušavaju mehanizme zaštite građana i preduzeća, posebno u RS. Usred ovih izazova, otpornost i profesionalnost javnih službenika i pripadnika civilnog društva koji nastavljaju obavljati svoje dužnosti pod ogromnim pritiskom vrijedni su divljenja i od ključnog su značaja. Oni održavaju funkcionalnost ove države u službi svih njenih građana. Ovi predani pojedinci zaslužuju ne samo priznanje već i zaštitu i podršku. Iako će OSCE i dalje nepokolebljivo pružati podršku i ostati proaktivno angažiran, uključujući i putem javnog izražavanja mišljenja kada su demokratski principi i ljudska prava ugroženi, trajna rješenja moraju doći iznutra. Odgovornost za očuvanje ustavnog integriteta, poštovanja nezavisnosti pravosuđa i obnovu povjerenja u institucije leži na političkim liderima BiH. Narod ove države zaslužuje stabilnost i sigurnost, pravdu, pomirenje i zaštitu zagarantovanih ljudskih prava, a sve to osiguravaju transparentne i odgovorne institucije. To je osnova društva i stvaranja budućnosti u kojoj nema straha i podjela. To su pravi prioriteti i daleko su važniji od političkih igara ili individualne slave, ali istinski napredak će ostati nedostižan sve dok političko vodstvo ne preusmjeri fokus na istinske potrebe naroda BiH. OSCE će nastaviti stajati uz sve one koji su posvećeni napredovanju BiH, očuvanju mira, osiguranju stabilnosti i stvaranju optimističnije budućnosti za sve njene građane.

Šta biste poručili građanima BiH, posebno omladini, koja u sve većem broju napušta državu? - Građanima BiH, posebno mladima, želim poručiti da razumijem frustracije koje mnoge tjeraju da traže prilike negdje drugdje i poštujem lične izbore koje svi moramo napraviti. Ali također vidim ogroman potencijal unutar ove države, i unutar ove nevjerovatno talentovane populacije, da se ovdje oblikuje svjetlija budućnost. Vaši glasovi, energija i ideje su sada potrebniji nego ikad. Pozvao bih građane da ostanu angažovani, zahtijevaju odgovornost i ispunjenje svojih temeljnih ljudskih prava i da budu svjesni da su prave promjene moguće kada ih pokreću oni koji u njih najviše vjeruju. Duh Bosne i Hercegovine Kako ćete pamtiti Bosnu i Hercegovinu, čega ćete se najviše sjećati? - Bosnu i Hercegovinu ću pamtiti po njenoj nevjerovatnoj otpornosti, kulturnom bogatstvu i ljubaznosti njenih ljudi. Imao sam sreću upoznati neke zaista izuzetne ljude, ratne veterane posvećene miru, strastvene studente, kolege karikaturiste i predane pripadnike civilnog društva koji se bore za pozitivne promjene. Izvan radnog vremena, imao sam privilegiju istraživati prirodna čuda ove države, ljepotu Majevice, prekrasne pejzaže oko Foče i čari Brčko distrikta BiH i Banja Luke, da spomenem samo neke. Ova iskustva dala su mi bolji uvid ne samo u potencijal BiH kao turističke destinacije, već i u duh njenih ljudi koji su duboko povezani sa svojom zemljom i zajednicama. Kada odem, uvijek ću cijeniti ljepotu, otpornost i duh Bosne i Hercegovine. Od energije kojom zrači travnička noćna utrka do bezvremenske ostavštine Stoca, divljih konja Livna do kristalno čistih voda Une u Bihaću, Vrbasa u Banjoj Luci i Neretve u Mostaru, ova država je mozaik prirodnih čuda i kulturnog bogatstva. Ali iznad svega, pamtit ću ljude, njihovu toplinu, odlučnost i nadu. Čast mi je raditi uz one ljude koji se bore za bolju budućnost. Taj duh i izvanredna ljepota ove zemlje su ono što ću najviše pamtiti. Spremnost ratnih veterana Postoji li neka anegdota ili neki trenutak iz Vašeg privatnog ili profesionalnog života ovdje koji ćete pamtiti? - Toliko je predanih, vrijednih ljudi koji ulažu istinske napore u korist ove zemlje da je teško odabrati samo jedan inspirativan susret. Ponekad se, naravno, mnogo fokusiramo na negativne političke elemente, ali sam zaista dirnut dobrim djelima koja se čine i u velikim gradovima i u malim selima. Posebno me je impresionirala spremnost ratnih veterana, koji su se nekada suočavali jedni s drugima kao neprijatelji, da se ujedine i osiguraju da se njihova država nikada više ne suoči s istim strahotama s kojima su se oni suočili. Oni mogu govoriti uz moralni autoritet koji zaslužuje veliko poštovanje, a opet me uvijek impresionira njihova sposobnost da to čine na humorističan način koji je pravo osvježenje. Ova udruženja se ne zadržavaju samo na prošlosti, već nude nove ideje o zajedničkom savladavanju izazova i predivni su nam partneri u stvaranju svjetlije budućnosti za ovu državu. Veoma cijenim njihove perspektive i smatram da svi mi možemo mnogo toga naučiti od njih. Taj njihov fokus usmjeren na pomirenje nije samo u velikoj mjeri u skladu s ciljem Misije da promovira stabilnost i pomirenje, već je i nešto što ću pamtiti kao važnu lekciju za sve nas kao ljudska bića.