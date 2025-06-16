Pokušao prevariti umjetnu inteligenciju: ChatGPT odgovorio da Konaković laže o fotografiji "trenutna politička situacija u BiH"

Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i lider stranke Narod i pravda, ponovo je izazvao pažnju javnosti svojom objavom na društvenim mrežama. Ovaj put podijelio je fotografiju generisanu pomoću umjetne inteligencije, uz opis: - Zamolio sam ChatGPT da mi napravi sliku trenutne političke situacije u Bosni i Hercegovini - napisao je Konaković uz objavu.



Objava je izazvala niz reakcija korisnika mreža, od kojih su mnogi iskazali zaprepaštenje zbog, kako su naveli, neozbiljnosti i neprikladnog ponašanja za nekoga na funkciji ministra. Međutim, pažnju je privuklo i samo porijeklo fotografije. Mnogi su se zapitali kako je moguće da je ChatGPT generisao baš takvu sliku na osnovu postavljenog pitanja. Kada su neki korisnici pokušali isto - zamoliti ChatGPT da napravi fotografiju političke situacije u BiH - dobili su potpuno drugačiji odgovor.