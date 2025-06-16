Pokušao prevariti umjetnu inteligenciju: ChatGPT odgovorio da Konaković laže o fotografiji "trenutna politička situacija u BiH"

Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i lider stranke Narod i pravda, ponovo je izazvao pažnju javnosti svojom objavom na društvenim mrežama. Ovaj put podijelio je fotografiju generisanu pomoću umjetne inteligencije, uz opis:
- Zamolio sam ChatGPT da mi napravi sliku trenutne političke situacije u Bosni i Hercegovini - napisao je Konaković uz objavu.
Objava je izazvala niz reakcija korisnika mreža, od kojih su mnogi iskazali zaprepaštenje zbog, kako su naveli, neozbiljnosti i neprikladnog ponašanja za nekoga na funkciji ministra.
Međutim, pažnju je privuklo i samo porijeklo fotografije. Mnogi su se zapitali kako je moguće da je ChatGPT generisao baš takvu sliku na osnovu postavljenog pitanja. Kada su neki korisnici pokušali isto - zamoliti ChatGPT da napravi fotografiju političke situacije u BiH - dobili su potpuno drugačiji odgovor.
Jedna korisnica platforme X objavila je odgovor ChatGPT-a u kojem se navodi da AI ne može generisati sliku konkretne političke situacije bez dodatnih uputa i da nije kreirao fotografiju koju je Konaković predstavio.
- Evo, ChatGPT tvrdi da Elmedin Konaković laže. Ja to govorim godinama ovdje, ali sad i AI isto zaključuje. Mislim et’, niko ga ništa nije pitao, a on opet ima potrebu ničim izazvan da laže. Pa vi vidite je l’ to dijagnoza. Patologija - navela je korisnica.
Uz komentar je podijelila i obrazloženje umjetne inteligencije, iz kojeg proizlazi da fotografija koju je Konaković objavio nije rezultat pitanja upućenog ChatGPT-u o trenutnoj političkoj situaciji u BiH.
Dok ministar nije dodatno komentarisao ovu objavu, rasprava na društvenim mrežama i dalje traje.