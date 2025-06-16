Opozicioni zastupnici napustili sjednicu Skupštine KS, Bandić: Okerić grubo krši Ustav i zakone

Grubo kršenje Ustava, zakona i trojkaška anarhija obilježili su i današnje zasjedanje SKS jer je odmah nakon usvajanja dnevnog reda izgubljen kvorum potreban za rad. Na današnjem dnevnom redu našla su se čak četiri zakona, od kojih je tek jedan bio planiran Programom rada Skupštine KS za ovu godinu.

- Nasilje nad pravom i politička bahatost stranaka Trojke kulminirali su na današnjoj 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. Ove populističke pošasti savremenog parlamentarizma već su duže vrijeme obilježje političkog djelovanja i načina rada stranaka Trojke u KS, a to je naročito izraženo u radu rukovodstva Skupštine Kantona Sarajevo, predvođenog predsjedavajućim SKS Elvedinom Okerićem.

Inače, današnju sjednicu su napustili zastupnici SDA, DF-a i Stranke za BiH, a zbog nezadovoljstva radom predsjedavajućeg Skupštine KS Elvedina Okerića (NiP). Tim povodom, za sutra je zakazana konferencija za medije. Sjednica je nastavljena nakon njihovog napuštanja te ona traje i dalje.

Nažalost, Okeriću ni grubo kršenje Ustava KS nije bilo dovoljno, te je nastavio i sa kršenjem Poslovnika Skupštine KS, koji propisuje:

“Kvorum svih sjednica Skupštine čini natpolovična većina izabranih poslanika/zastupnika u Skupštini.”

U odgovoru na moju poslovničku intervenciju, predsjedavajući Okerić tvrdio je da je Poslovnik najviši pravni akt za postupanje Skupštine KS, čime je demonstrirao pravni diletantizam i elementarno nepoznavanje hijerarhije pravnih normi. Pozvao se na odredbe koje uređuju tok sjednice, potpuno zanemarujući ustavne odredbe te članove Poslovnika koji određuju uslove za zakonit rad Skupštine. I uprkos eksplicitnim upozorenjima na povredu Ustava i Poslovnika, predsjedavajući Okerić nastavio je sjednicu sa svega 10 do 11 prisutnih zastupnika.

Nastavljena praksa

Ovim neustavnim činom nastavljena je politička praksa stranaka vladajuće koalicije da siluju pravne norme kada to odgovara njihovim ličnim interesima. To je njihovo poimanje parlamentarne demokratije, kao iskrivljene forme fingiranog parlamentarizma, ali bez suštine temeljne ideje demokratije koja podrazumijeva poštivanje pravnih normi.

Na toj, u osnovi nezakonitoj sjednici, planirano je usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, Zakona o koncesijama te drugih važnih propisa, bez osiguranog kvoruma, bez prisustva većine zastupnika i bez ravnopravne parlamentarne rasprave. Predsjedavajući Okerić očito ne razumije ili svjesno zanemaruje činjenicu da sjednica nije izolovani čin već proces, te da kvorum mora postojati tokom cijelog njenog trajanja, a ne samo na početku i u momentima glasanja.

Prema logici koju nameće rukovodstvo Skupštine KS, dovoljno je samo otvoriti sjednicu sa potrebnim kvorumom, a zatim većina može napustiti salu, boraviti u kabinetima i kafanama, ne učestvovati u raspravi i na kraju se vratiti samo da bi digla ruku po unaprijed dogovorenim instrukcijama. Koja je onda uopće svrha zakonodavnog organa, ako zakone donosi bez suštinske rasprave i bez jednakopravnog učešća svih zastupnika? Nažalost, to je upravo politička intencija stranaka Trojke i njihov način rada. U tom pravcu su izmijenili i Poslovnik, omogućivši da se o zakonima ne glasa odmah nakon okončane rasprave, već tek na kraju cijele sjednice. Tako danas imamo sjednice održane još tokom 2024. godine, a o čijim tačkama će se odlučivati tek u 2025. godini, jer nikada nisu završene! Na ovaj način obesmišljava se ne samo smisao rasprave i demokratskog odlučivanja, nego i duh zakonodavnog procesa. Sve se svodi na formalno donošenje zakona, bez sadržajnog pretresa, bez pluralizma mišljenja i bez poštivanja demokratskih standarda. Ako zakone donosimo samo formalno, bez demokratije, bez argumentacije, bez opozicione participacije, onda je suština zakonodavnog rada devalvirana i obesmišljena.

Klub zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Skupštini KS ne želi sudjelovati u ovakvom pijačarskom razaranju ustavno-pravnog poretka i donošenju neustavnih propisa! Građani su nam dali povjerenje da zastupamo njihove interese, a ne interese uskog političko-interesnog kruga. Siguran sam da građani nisu glasali da 10 ili 11 zastupnika pretvara političke dokumente u pravne akte, bez ravnopravnog učešća i bez zakonitog okvira. Da je tako, Skupština KS ne bi brojala 35, već 20 zastupnika. Građani su nam ukazali povjerenje kako bismo štitili ustavnost, pravnu sigurnost i jednakost svih pred zakonom, a ne podržavali pravni voluntarizam, anarhiju, očiglednu zloupotrebu institucija i diskriminaciju. I kada vidim šta Trojka radi po institucijama Kantona Sarajevo, uopće me ne čudi što su baš bjegunca pred bh. pravosuđem Milorada Dodika birali za partnera. Iver ne pada daleko od klade - naglasio je Bandić.