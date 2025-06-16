BHRT zahvalila partnerima na saradnji u obilježavanju 80. godišnjice rada, među njima i "Dnevni avaz"

Nakon uspješno organizovane svečane akademije kojom je 10. aprila u Narodnom pozorištu u Sarajevu obilježena 80. godišnjica javnog medijskog servisa Bosne i Hercegovine – BHRT-a, generalni direktor ove kuće Belmin Karamehmedović je danas uručio zahvalnice prijateljima i partnerima koji su pomogli da se ovaj vrijedni jubilej obilježi na dostojan i reprezentativan način.

Podsjećamo, 80 godina BHRT-a se na različite načine obilježava tokom 2025. a centralni događaj je bila svečana akademija u Narodnom pozorištu Sarajevo, gdje se 10. aprila kroz bogat kulturno-umjetnički program istakla važnost javnog medijskog servisa koji je kroz decenijski predani rad u informisanju, obrazovanju i zabavi građana oblikovao generacije slušatelja i gledatelja i ostavio neizbrisiv trag u bh. medijskom prostoru.

Svečana akademija, čiji je prenos iz Narodnog pozorišta putem BHRT-a mogla pratiti i publika širom BiH je, prema reakcijama javnosti, bila hvale vrijedan događaj u kojem su učešće uzeli i mnogobrojni prijatelji i partneri BHRT-a – od Narodnog pozorišta Sarajevo, Sarajevske filharmonije, popularnih bh. muzičkih zvijezda, kolega iz drugih medija, do poslovnih subjekata i partnera - koji su doprinijeli kvalitetu i značaju ovog događaja.

Zato je menadžment BHRT-a imao potrebu zahvaliti se svim učesnicima i partnerima u realizaciji svečane akademije, predstavnicima institucija, kompanija i pojedincima koji su pomogli da se ovaj događaj realizuje na reprezentativan način u vremenu i okolnostima koji su daleko od poželjnih za našu medijsku kuću.

BHRT se i ovim putem zahvaljuje Narodnom pozorištu Sarajevo i direktoru NPS Dini Mustafiću, Sarajevskoj filharmoniji i direktoru Vedranu Tuceu, Horu Opere NPS-a, BH Telecomu, Hotelu Europa Sarajevo, Hotelu Hills Sarajevo, JP BH Pošte, portalu Klix, Oslobođenju, Dnevnom Avazu, kompaniji Alma Ras, BMS Light & Sound-u, Helifilm-u, Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantona Sarajevo, vinariji Domano, muzičkim umjetnicima Hanki Paldum, Halidu Bešliću, Dini Merlinu, Hariju Mata Hariju, Aidi Mušanović, te svim ostalim saradnicima i partnerima na realizaciji oblježavanja 80. godišnjice BHRT-a.