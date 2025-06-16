Dodik: Predložio sam NSRS zaključke da se ne prihvataju nikakvi sporazumi o prijemu migranata

Danas sam uputio NSRS informaciju i inicijativu da se razmotri predmet o slučaju migranata u RS i BiH, rekao je za RTRS predsjednik RS Milorad Dodik.
- To podrazumijeva dosadašnji osvrt na migraciona kretanja, odnosno migrante koji dolaze iz trećih zemalja, a pogotovo nakon najave Vlade Velike Britanije i nekih zemalja EU da RS preventivno djeluje i donese određene mjere - istakao je Dodik.
On je naglasio da je predložio niz zaključaka, između ostaloga da se ne prihvataju nikakve odluke ili sporazumi sa vladama trećih zemalja, prije svega članica EU o bilo kakvoj mogućnosti da se ovdje transportuju i deportuju navodno migranti koji bi tu trebali da imaju određeni tretman i pažnju.
- Imajući u vidu da se radi o onima koji su tamo, a nisu dobili azil, koji su u međuvremenu i ako su dobili azil počinili neko krivično djelo, oni svi treba da budu dio tog paketa. Radi se o tome da bi u BiH trebalo da bude preko 50.000 migranata, i to je neprihvatljivo, jer to ugrožava naš svakodnevni život i bezbjednost - naglasio je Dodik.
Dodik ističe da postoji velika opasnost da se oni povežu sa već ovdje prisutnim radikalnim grupama, vehabijama i drugima koji ovdje djeluju sa onima koji su došli sa ratišta u Siriji.
- Uostalom ni veliki Zapad nije tada uspio da utvrdi tačno ko ima bezbjedonosno sumnjive biografije, nego su ih primali bez ikakvih kontrola, a sada bi ih nama isporučili, bezbjedonosno opasne osobe koje bi ovdje dodatno destabilizovale situaciju. Zato je važno da NSRS razmotri to pitanje i donese zaključke i da se kaže jasan stav Srpske. Zato sam i uputio tu informaciju koja sadrži značajne podatke o tome. Tema je važna ne tražim Posebnu sjednicu, već da se u okviru redovne to stavi u rang najviših tačaka u dnevnom redu - zaključio je Dodik.