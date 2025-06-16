Dodik: Predložio sam NSRS zaključke da se ne prihvataju nikakvi sporazumi o prijemu migranata

Danas sam uputio NSRS informaciju i inicijativu da se razmotri predmet o slučaju migranata u RS i BiH, rekao je za RTRS predsjednik RS Milorad Dodik.

- To podrazumijeva dosadašnji osvrt na migraciona kretanja, odnosno migrante koji dolaze iz trećih zemalja, a pogotovo nakon najave Vlade Velike Britanije i nekih zemalja EU da RS preventivno djeluje i donese određene mjere - istakao je Dodik.

On je naglasio da je predložio niz zaključaka, između ostaloga da se ne prihvataju nikakve odluke ili sporazumi sa vladama trećih zemalja, prije svega članica EU o bilo kakvoj mogućnosti da se ovdje transportuju i deportuju navodno migranti koji bi tu trebali da imaju određeni tretman i pažnju.