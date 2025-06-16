Velika akcija inspekcije i policije na Autopijaci: Oduzete velike količine mesa, mliječnih proizvoda i voća

U okviru aktivnosti koje Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS provodi s ciljem sprečavanja širenja leptospiroze, jučer je izvršen timski inspekciji nadzor kantonalnih tržišno-turističkih, veterinarskih i inspektora za hranu na lokalitetu Autopijace na Stupu,a uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS.

Tom prilikom kantonalni veterinarski inspektori su zbog neposjedovanja veterinarsko-zdravstvene dokumentacije, odnosno neposjedovanja potvrda o zdravstvenoj ispravnosti hrane životinjskog porijekla, radi zaštite zdravlja i interesa potrošača, na licu mjesta izrekli mjere zabrane prometa i upotrebe, te odredili hitnu mjeru oduzimanja i neškodljivog uništenja neoznačenih i neispravnih proizvoda u količini od 19 kilograma mesa i mesnih proizvoda, te 74 kilograma mliječnih proizvoda.

Zatečeni neispravni proizvodi, bez veterinarsko-zdravstvenih oznaka i popratne veterinarske potvrde su bez odlaganja, u prisustvu inspekcije preuzeti od strane higijeničarske službe KJKP Rad, te odmah i neškodljivo uništeni. Prekršiteljima su izrečene i novčane kazne, u iznosu 1.290KM, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, kojim je određeno da proizvodi životinjskog porijekla u trgovini moraju biti propisno označeni i praćeni veterinarskom potvrdom.

Nadalje, radi utvrđenih nepravilnosti koje se odnose na higijenske uslove, nepostojanje odgovarajućih deklaracija, kao i neposjedovanje potvrda o zdravstvenoj ispravnosti hrane u prometu, po nalogu inspektora za hranu Kantonalne uprave, uništeno je i 65 kg voća.

Tržišno-turistički inspektori su u postupku provedenih nadzora izdali dva rješenja o zabrani obavljanja ugostiteljske djelatnosti, te dva prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 300,00 KM. Podnesena su i dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom, zbog obavljanja trgovine bez odobrenja za rad, a od kojih je oduzet rezani duhan u količini od tri kilograma i 8 vrećica ručno motanih cigareta.

Napominjemo da će, s ciljem zaštite javnog zdravlja, inspekcijski nadzori inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, biti nastavljeni i u predstojećem periodu, gdje će se djelovati hitnim mjerama i strogim sankcijama u svim slučajevima prometa neprovjerenom, neoznačenom i neispravnom hranom, kojom je u skladu sa propisima o hrani i veterinarstvu zabranjeno trgovati.