Badnjević: Ministri iz RS blokadom nanijeli štetu cijeloj bh. privredi

Vijeće ministara BiH ni jučer nije usvojilo prijedlog odluke o visini naknade za pristup podacima iz evidencije Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Bosne i Hercegovine. Prijedlog nije dobio podršku iz srpskog naroda. Na ovakav ishod glasanja reagirao je direktor IDDEEA-e Almir Badnjević.

- Time su jasno pokazali da nemaju namjeru podržati mjere koje bi direktno olakšale poslovanje privrede, ubrzale investicione procese, smanjile birokratiju i omogućile jednostavniji pristup podacima za građane i firme na području cijele BiH. Ova odluka, koju je IDDEEA predložila nakon višemjesečnih stručnih analiza, a koja je dobila sva potrebna pozitivna mišljenja, predviđa smanjenje troškova za korisnike i uvođenje elektronskog pristupa podacima – što je ključni element digitalne transformacije i efikasne uprave – kazao nam je Badnjević.

Odlukom Vijeća ministara BiH iz 2010. godine propisano je da pravna i fizička lica plaćaju naknadu od 5 KM po jednom pristupu pisanim, odnosno 3 KM elektronskim putem iz evidencije IDDEEA-e. Novom odlukom definirano je da elektronski pristup putem web servisa bude besplatan, a klasični, putem pošte, dvostruko skuplji. Badnjević pojašnjava da bi na ovaj način bila podstaknuta elektronska razmjena i podržana digitalna transformacija BiH, a administrativne procedure skraćene i čekanje u redovima ukinuto.

- Blokiranjem ove odluke po drugi put, nanosi se direktna šteta cijeloj bh. privredi, posebno malim i srednjim preduzećima, domaćim i stranim investitorima koji ovise o brzom i sigurnom pristupu podacima iz evidencija. Još jednom se zaustavlja put ka modernizaciji i digitalizaciji javne uprave, što ima dalekosežne posljedice za ukupni razvoj zemlje. Umjesto podrške napretku, građani i firme suočavaju se s administrativnim preprekama, skupim i zastarjelim procedurama, te porukom da se inovacije i digitalna rješenja – nepoželjno zaustavljaju iz političkih razloga – ističe Badnjević.