Soreka pohvalio usvajanje šest zakona o intelektualnom vlasništvu: Uprkos krizi, sve moguće uz političku volju

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka (Luigi Soreca) poručio je kako je danas BiH napravila korak ka usklađivanju sa standardima intelektualnog vlasništva (IP) koji podstiču inovacije, kreativnost i ekonomski rast.

- Vijeće ministara BiH usvojilo je šest zakona o intelektualnom vlasništvu, koji su izrađeni uz podršku projekta finansiranog od strane EU. Uprkos dubokoj političkoj i ustavnoj krizi u BiH, ova odluka ponovo pokazuje da se zakoni mogu usvojiti kada postoji politička volja.

Pozivamo Parlamentarnu skupštinu BiH da usvoji paket zakona o intelektualnom vlasništvu - poručio je Soreka.