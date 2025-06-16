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ŠEF DELEGACIJE EU

Soreka pohvalio usvajanje šest zakona o intelektualnom vlasništvu: Uprkos krizi, sve moguće uz političku volju

Podsjetio je da BiH još nije ispunila potrebne uslove za otvaranje pregovora o pristupanju niti je usvojila Reformsku agendu

Luiđi Soreka, šef Delegacije EU u BiH. EUBiH

N. Aj.

16.6.2025

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka (Luigi Soreca) poručio je kako je danas BiH napravila korak ka usklađivanju sa standardima intelektualnog vlasništva (IP) koji podstiču inovacije, kreativnost i ekonomski rast.

- Vijeće ministara BiH usvojilo je šest zakona o intelektualnom vlasništvu, koji su izrađeni uz podršku projekta finansiranog od strane EU. Uprkos dubokoj političkoj i ustavnoj krizi u BiH, ova odluka ponovo pokazuje da se zakoni mogu usvojiti kada postoji politička volja.

Pozivamo Parlamentarnu skupštinu BiH da usvoji paket zakona o intelektualnom vlasništvu - poručio je Soreka.

Podsjetio je da BiH još nije ispunila potrebne uslove za otvaranje pregovora o pristupanju niti je usvojila Reformsku agendu koja bi omogućila zemlji da primi milijardu eura u zamjenu za reforme u okviru Plana rasta.

- Vrijeme je da se preduzmu ti koraci – u korist građana - naglasio je Soreka.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# EU
# BIH
# LUIGI SORECA
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