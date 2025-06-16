Protest radnika Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjoj Luci: Traže povećanje plaća od 20 posto

Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje okupili su se danas na mirnom protestu na Trgu Krajine u Banjoj Luci, kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog niskih plata. Traže povećanje za 20 posto.

- Pregovori sa Gradskom upravom o povećanju naših plaća trebalo je da počnu do 1. jula. Ako se to ne desi, slijedi štrajk. Spremačice primaju platu od 912 KM, a vaspitačice 1.370 KM - rekla je Slađana Mišić, predsjednica Sindikalne organizacije ove ustanove.

Radnike Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje podržao je i Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS.

- Tražimo pregovore i plate se moraju povećati. Plate su na nivou minimalca. Ovi ljudi rade odgovoran posao i poslodavac mora to shvatiti - kaže Gnjatić.

Zaposlene u njihovim zahtjevima podržao je i direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović.

Iz Gradske uprave ranije su poručili da novca u budžetu nema.