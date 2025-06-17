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Nestabilno vrijeme širom BiH sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Anadolija

A. O.

17.6.2025

U Bosni danas pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Nestabilno vrijeme širom zemlje sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 31°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Pljuskovi se očekuju od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 25°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
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