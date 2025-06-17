Stanje na putevima u BiH: Saobraća se po vlažnom i klizavom kolovozu

U većem dijelu Bosne i Hercegovine povremeno pada kiša te se saobraća po mjestimično vlažnom i klizavom kolovozu. Moguća su kraća čekanja na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi.

- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa - kažu iz BIHAMK-a jutros.

Obustava saobraćaja

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), navode iz BIHAMK-a.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Zbog oštećenja mosta granični prijelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).