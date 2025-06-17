Na današnji dan poginuo je heroj odbrane BiH Safet Zajko

Trideset druga godišnjica pogibije jednog od najvećih sinova Bosne i Hercegovine, ratnog komandanta 2. Viteške motorizovane brigade Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, rahmetli Safeta Zajke obilježava se danas.

On je čovjek, čije će se ime se vječno spominjati među bosanskim patriotima, pogođen je smrtonosnim hicima tokom operacije izviđanja na Mijatovića kosi, na brdu Žuč, u općini Novi Grad, a ukopan je u haremu Ali-pašine džamije u Sarajevu, zajedno sa ostalim komandantima i saradnicima poput Envera Šehovića i drugih velikana.

Zajko predstavlja jednog od simbola odbrane Sarajeva, spada u red onih koji su sve dali za odbranu domovine, voljene BiH.

Zajko je odlikovan najvećim ratnim priznanjem Zlatni ljiljan, a ukazom Predsjedništva RBiH od 14. aprila 1994. godine odlikovan je i ordenom heroja. U januaru 1996. posthumno mu je dodijeljen i čin brigadnog generala.

Rođen je 1. marta. 1959. godine u selu Gaočić, sjeverozapadno od Rudog, od oca Salke i majke Dude. Nakon završene srednje škole, kao metalac po zanimanju, zapošljava se u metaloprerađivačkom preduzeću "Zrak". Završio je školu rezervnih oficira pješadije u Bileći kao jedan od najuspješnijih u svojoj klasi.

Bosna i Hercegovina na svakom pedlju svoga tla, pamti heroje iz perioda odbrane 1992-1995. godine, istinskih patriota koji su svoju hrabrost i otpor pokazali u najtežim trenucima za našu domovinu.