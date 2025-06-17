SIPA pretresa objekte saradnica kontoverznog slovenačkog biznismena Roka Snežiča

Akcija "MAT" koju od jutros na području Banje Luke provode pripadnici SIPA-e usmjerena je protiv grupe kontroverznog slovenačkog biznismena Roka Snežiča i njegovih saradnika na području Bosne i Hercegovine, saznaje Istraga.ba. Snežiču je godinama bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, ali je nakon formiranja aktualnog saziva Vijeća ministara ova zabrana ukinuta.

Na meti istražitelja su, prema informacijama Istrage, Dijana Đuđić, Tanja Došen i Jelena Sladojević. Njih tri su godinama blisko sarađivale sa Rokom Snežičem i protiv njih su ranije podnošeni izvještaji zbog pranja novca.

- Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u okviru predmeta kodnog naziva "MAT" realizuju operativne aktivnosti u skladu sa zahtjevima Tužilaštva BiH i naredbama Suda BiH. Aktivnosti obuhvataju pretrese prostorija i privremeno oduzimanje predmeta koji se dovode u vezu sa četiri fizička i tri pravna lica, na ukupno šest lokacija na području Banje Luke i Bosanske Kostajnice. Operacija se provodi u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i Policijom Republike Slovenije, koji istovremeno realizuju aktivnosti na teritoriji Slovenije.Ove aktivnosti rezultat su rada zajedničkog istražnog tima koji čine SIPA, Tužilaštvo BiH, Specijalno državno tužilaštvo i Policija Slovenije. Tokom istrage, u skladu sa Krivičnim zakonom BiH, Zakonom o krivičnom postupku BiH, te Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH, preduzet je niz operativnih mjera i radnji u cilju dokumentovanja osnova sumnje za izvršenje krivičnih djela "Organizovani kriminal" u vezi sa "Pranjem novca". Prema prikupljenim informacijama, navedena krivična djela počinjena su na štetu pravnih lica iz Republike Slovenije u iznosu od oko 5 miliona KM - saopćeno je iz SIPA-e.

Istraga.ba godinama izvještava o kriminalnim aktivnostima Roka Snežiča, koji je u Sloveniji pokrenuo više krivičnih postupaka (u Sloveniji je kleveta krivično djelo) protiv urednika ovog portala.

Podsjećamo, SIPA je 24. maja 2019. godine dostavila Tužilaštvu BiH izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv Dijane Djudjić, donatorke Janeza Janše, te Tanje Subotić Došen, Jelene Sladojević i pravnog lica Govinda d.o.o. Brčko. Svi su osumnjičeni za organizovani kriminal u vezi s pranjem novca, u iznosu od 25 miliona eura, koji su ove bh. državljanke oprale za Snežiča, prijatelja Janeza Janše. Kompletan izvještaj SIPA-e dostupan je ovdje.

Rok Snežič je osumnjičen za pranje 25 miliona eura, od čega je veći dio novca opran preko Bosne i Hercegovine uz angažman nekoliko bh. državljana koji su otvarali račune u Sloveniji, Austriji i Mađarskoj. Novac uplaćivan s nepoznatih adresa na te račune bh. državljani su podizali i predavali Snežiču. Dio novca, 450 hiljada eura, uplaćen je na račun Slovenske demokratske stranke, čiji je predsjednik Janez Janša, a kao donatorka se pojavila Snežičeva prijateljica Dijana Djudjić.