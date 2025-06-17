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KOMEMORACIJA U LONDONU

Komšić: Genocid u Srebrenici ostaje otvorena rana u dušama ljudi

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić prisustvovao je komemoraciji povodo, Nacionalnog dana sjećanja Ujedinjenog Kraljevstva na genocid u Srebrenici

Željko Komšić. Katedrala Svetog Pavla

M. Až.

17.6.2025

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić prisustvovao je komemoraciji povodom Nacionalnog dana sjećanja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na genocid u Srebrenici, u Katedrali Sv. Pavla u Londonu, na poziv organizacije "Remembering Srebrenica UK" i Vlade UK.

Uoči obilježavanja 30. godišnjice od genocida u Srebrenici, pored člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, komemoraciji su prisustvovale brojne zvanice iz Bosne i Hercegovine i svijeta.

- Danas, u ovom svetom prostoru molitve i sjećanja, okupljeni smo da odamo počast nevino stradalima u genocidu u Srebrenici prije 30 godina. Genocid u Srebrenici ostaje otvorena rana u dušama ljudi, u srcu svake generacije, u srcu svake časne i poštene osobe. Srebrenica nas već 30 godina podsjeća da mir nije samo odsustvo rata - mir zahtijeva pravdu i istinu, kao i ljudsko dostojanstvo. Kao podsjetnik ostaje i generacijama koje dolaze.

Danas, više nego ikad, u svijetu u kojem živimo, moramo biti svjesni da mir bez pravde vrlo često nije pravi mir, nego priprema za nove sukobe i patnju. U tom duhu, dozvolite da se prisjetim riječi dr. Martina Lutera Kinga mlađeg: "Nepravda bilo gdje prijetnja je pravdi svuda."

Ova poruka treba da bude naš zavjet - poricanje počinjenih zločina nikada neće biti dozvoljeno. Žrtve nikada neće biti zaboravljene! Mir će se graditi, prije svega, na osnovama istine, empatije, dostojanstva i pomirenja!

Ovdje, u miru katedrale Svetog Pavla, odajmo počast nedužnim žrtvama i njihovim porodicama. Poželimo svijet u kojem niko neće ostati nijem pred nepravdom, niti se predati tišini. Podignimo svoj glas protiv svega šta uništava, ponižava ljudsko dostojanstvo i nanosi patnju - poručio je Komšić.

# LONDON
# ŽELJKO KOMŠIĆ
# VELIKA BRITANIJA
# SREBRENICA
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