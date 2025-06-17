Konaković se sastao sa predsjednikom Palestinske zajednice u BiH: Razgovarano o njihovim pravima i položaju u BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas se sastao sa predsjednikom Palestinske zajednice u BiH Majedom Maroufoum (Maaroufom).

Tokom susreta razgovarano je o položaju i pravima palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i o aktuelnoj humanitarnoj i sigurnosnoj situaciji u Gazi.

Predsjednik Maroufoum je zahvalio ministru Konakoviću na dosadašnjoj podršci koju Bosna i Hercegovina pruža palestinskom narodu, kako u međunarodnim forumima, tako i kroz humanitarne inicijative i iskazanu solidarnost građana BiH. Istaknuo je da palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini ima dugu historiju integracije i doprinosa društvenom životu, ali da je u ovim teškim vremenima za palestinski narod podrška i razumijevanje od izuzetne važnosti.

Ministar Konaković je naglasio da Ministarstvo vanjskih poslova BiH ostaje posvećeno zaštiti osnovnih ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, te da BiH podržava mirno rješenje sukoba i hitnu obustavu nasilja u Pojasu Gaze. Također je istaknuo važnost koordinacije s relevantnim međunarodnim partnerima u cilju evakuacije civila, posebno ranjivih grupa, te osiguranja humanitarne pomoći.

Na sastanku je razgovarano i o tehničkim i diplomatskim izazovima u vezi s potencijalnim evakuacijama članova porodica i građana porijeklom iz Palestine, koji se nalaze na kriznim područjima.

Obje strane su se složile da je neophodno nastaviti otvoren dijalog i jačati saradnju između institucija BiH i predstavnika palestinske zajednice, s ciljem osiguravanja dostojanstvenog života, jednakih prava i daljnje integracije u bh. društvo.

Ministar Konaković je još jednom potvrdio da će Bosna i Hercegovina nastaviti s principijelnom politikom poštivanja međunarodnog prava i iskazivanja solidarnosti prema svim narodima koji se bore za slobodu, dostojanstvo i mir.