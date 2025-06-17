Italijani tvrde: MUP-ov tender namješten, helikopter od 35 miliona ne smije letjeti

Prema aktima Suda BiH te Ureda za razmatranje žalbi, koje je analizirao Fokus.ba, nabavka višenamjenskog helikoptera vrijednog (s PDV-om) 35.497.800 KM u aranžmanu MUP-a KS vrlo je sporna. Štaviše, iz firme Leonardo S.p.a. sa sjedištem u Rimu, koja se žalila na ovaj proces tvrde da je tender namješten!

Naime, prema presudi Suda BiH od 23. aprila ove godine navedena javna nabavka s pravnog gledišta nije gotova stvar, iako je na snazi odluka MUP-a iz prošle godine kojom je ovaj posao dati firmi Shot d.o.o., iz Zenice.

Katica izvijestio javnost

I ne samo to, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica u martu je izvijestio javnost da je održao je online sastanak sa predstavnicima kompanije Bell Textrone, te mu je potvrđeno da se proizvodnja odvija planiranom dinamikom i u rokovima. Dakle, helikopter Bell je za MUP KS gotovo stvar.

Međutim, svom posljednjem aktu od 3. juna ove godine Sud BiH je odlučivao po jednoj od žalbi Italijana u upravnom postupku te je odlučio da je ne uvaži. Međutim, Sud BiH je u navedenoj presudi od 23. aprila poništio prethodni akt Ureda za razmatranje žalbi (URŽ) BiH kojim je žalbu firme Leonardo iz Rima odbacio kao neuredno ne upuštajući se u meritum. Sud je utvrdio da je pravno neutemeljna.