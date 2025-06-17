Italijani tvrde: MUP-ov tender namješten, helikopter od 35 miliona ne smije letjeti

Prema aktima Suda BiH te Ureda za razmatranje žalbi, koje je analizirao Fokus.ba, nabavka višenamjenskog helikoptera vrijednog (s PDV-om) 35.497.800 KM u aranžmanu MUP-a KS vrlo je sporna. Štaviše, iz firme Leonardo S.p.a. sa sjedištem u Rimu, koja se žalila na ovaj proces tvrde da je tender namješten!
Naime, prema presudi Suda BiH od 23. aprila ove godine navedena javna nabavka s pravnog gledišta nije gotova stvar, iako je na snazi odluka MUP-a iz prošle godine kojom je ovaj posao dati firmi Shot d.o.o., iz Zenice.
Katica izvijestio javnost
I ne samo to, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica u martu je izvijestio javnost da je održao je online sastanak sa predstavnicima kompanije Bell Textrone, te mu je potvrđeno da se proizvodnja odvija planiranom dinamikom i u rokovima. Dakle, helikopter Bell je za MUP KS gotovo stvar.
Međutim, svom posljednjem aktu od 3. juna ove godine Sud BiH je odlučivao po jednoj od žalbi Italijana u upravnom postupku te je odlučio da je ne uvaži. Međutim, Sud BiH je u navedenoj presudi od 23. aprila poništio prethodni akt Ureda za razmatranje žalbi (URŽ) BiH kojim je žalbu firme Leonardo iz Rima odbacio kao neuredno ne upuštajući se u meritum. Sud je utvrdio da je pravno neutemeljna.
Inače, u istom aktu Suda BiH rekapitulira se cijeli postupak koji je izgledao ovako:
MUP KS krajem 2022. prvi put raspisuje tender za nabavku helikoptera, te kao za najpovoljnijeg ponuđača bita firmu Shot iz Zenice.
URŽ uvažava žalbu firme iz Italijana i nalaže MUP-u da ponovo postupa. No, MUP ponovo za najpovoljnijeg ponuđača bira istu firmu.
Italijani se ponovo žale, ali ovaj put, URŽ 27. marta 2024. odbija žalbu iz formalnih razloga (aktivna legitimacija). Ponovo je uslijedila žalba iz RIma, a URŽ je odbacuje kao neurednu.
Firma iz Rima dolazi do saznanja da je MUP 4. juna 2024. već zaključio ugovor sa firmom Shot iz Zenice.
Navodi Italijana
Navodi Italijana predočeni Sudu BiH glase ovako: "Cijeli postupak je kompromitovan, nejasan, jer je ugovorni organ očito nastojao da kupi taj helikopter Bell, a ne bilo koji drugi, a tuženi (URŽ) izbjegava meritorno da odluči o svim žalbenim prigovorima… Svim navedenim odlukama koje su donijeli tuženi i ugovorni organ tužitelj je ostao uskraćen meritornim rješavanjem njegove žalbe, a sve da bi se pogodovalo izabranom ponuđači. Tužitelj napominje da bi tuženi trebao biti svjestan da izabrani helikopter u predmetnom postupku nema važeći EASA certifikat, pa ne smije ni da leti".
Inače, iz MUP-a KS su, stoji u aktu Suda BiH, odgovorili da su postupali u skladu sa rješenjima URŽ-a te su nastavili s postupkom. Naveli su i da je ponuda firme iz Rima u samom startu bila neprihvatljiva, što su obrazlagali u svojim odlukama. Dodali su i da je tužitelj ove odluke mogao osporavati pred Sudom BiH, što nije učinio.