Melisa Mujčinović iz Živinica sama krenula na trnovit put: Samohrana majka vozi šleper da zaradi za djecu

- Bivši suprug i ja smo se razveli prije četiri godine, a on je prošle godine iznenada preminuo. Ostala sam sama s dvoje djece, živimo u kući koju smo zajedno izgradili i koju sam naslijedila nakon njegove smrti – započinje svoju priču Mujčinović.

Odlučila je u svojoj glavi izbrisati granice i svima pokazati koliko snage i sposobnosti u sebi nosi jedna žena, jedna majka.

Melisa Mujčinović (27) iz Živinica samohrana je majka dviju djevojčica koja je nakon smrti bivšeg supruga odlučila da njenoj djeci neće ništa faliti te je sjela za volan kamiona i krenula ka Turskoj.

Meni je lakše voziti kamion nego auto, a prelijep je osjećaj kada voziš tako moćnu mašinu.

Prošle godine je položila vozački ispit za šleper i zaputila se u Tursku.

- Sasvim sama, bez obuke, sjela sam za volan i krenula na put. Nije lako krenuti sam, prvi put sam razmišljala da mi je samo pravac na autoputu, da ne moram nigdje skrenuti ili ići u rikverc. Imala sam tremu, ali strah ne toliko. Vjerovala sam da mogu i moram uspjeti, nema mi druge. Veliku ulogu igralo je i to što se meni sviđalo voziti, vjerujem da je i to doprinijelo – kazala je Mujčinović.

Na ruti za Tursku, koju vozi redovno, kaže da nema problema i da sigurnost stavlja na prvo mjesto.

- Nema stresa, žurbe, sve ide lagano. Vozim koliko mogu, a kad se umorim, stanem i odspavam, sama dirigujem tempo. Srećom, dosad nisam imala veliki problem u smislu da mi je pukla guma, naprimjer, ali desilo se da mi pukne rezervoar. Kolege su mi tada odmah priskočile u pomoć i pomogle da dođem sigurno kući, tako da u svakom problemu mogu računati na njih – navela je Mujčinović.

Istaknula je da je kolege doživljavaju kao dio kolektiva, radnu kolegicu, koja posao radi jednako uspješno kao i oni, bez obzira na stereotipe.

- Iskreno, bude im drago kad vide da i žena radi taj posao i da to može. U njihovim očima sam hrabra, ne nemoćna. Imam i dvije kolegice koje također voze, međusobno se podržavamo, često smo u kontaktu – dodala je Mujčinović.

Poljubac na pragu

Međutim, istaknula je da nije jednostavno ostaviti djecu na pragu i krenuti, ne znajući šta te čeka.

- Teško je to, staviti glavu u torbu i otići na put, a ne znaš hoćeš li se vratiti živ. Svaki put na izlasku zaplačem i poljubim djecu u nadi da ću ih ponovo vidjeti. Znali su mi komentirati da bih trebala provoditi više vremena s djecom umjesto što vozim, ali ja s prosječnom plaćom od 1.200-1.300 maraka ne mogu školovati djecu, platiti režije, kupiti hranu i sve potrepštine, jednostavno je nemoguće. Tako da je to bio veliki faktor u donošenju te odluke. Moja djeca shvataju da ja moram zaraditi za nas i prihvataju to – kazala je Mujčinović.

Ipak, njene djevojčice, koje imaju samo osam i pet godina, ponose se svojom mamom i, kako kaže Mujčinović, njome se diče.