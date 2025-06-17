Naša zemlja popularna za bicikliste iz cijelog svijeta: BiH je top-destinacija

Cikloturizam i rekreativni biciklizam je u konstantnom porastu i u BiH, kaže u razgovoru za „Dnevni avaz“ Toni Zorić, predsjednik Udruženja HerzegovinaBike i Biciklističkog saveza BiH.

Kroz projekt DETOUR, Evropska unija potiče razvoj malih i srednjih preduzeća u sektoru cikloturizma, a 2023. godine Evropski parlament usvojio je Cycling Strategy, čiji je cilj udvostručiti broj pređenih kilometara biciklom do 2030. godine.

Biciklistički turizam, na evropskoj razini, bilježi impresivan rast. Prema istraživanjima CBI Netherlands, sve više odraslih preferira putovanja u manjim grupama, uz podršku stručnjaka za planiranje ruta.

- Sve je više bicklista na ulicama i sve je više takvih turista u BiH, a najbolji primjer za to je „Ćirina“ biciklistička staza. Iz cijelog svijeta nam dolaze turisti, od Kanade do Australije. U cijelu priču smo, što smo i željeli, ugradili i glavni grad BiH, tako da je na red došla ruta Sarajevo – Mostar – Dubrovnik, pa smo tokom proteklog vikenda biciklirali od Sarajeva do Mostara - kaže nam Zorić.

Time je, zapravo, okončana prva faza tog projekta u okviru koje je biciklistička ruta koja prolazi kroz predjele Bjelašnice, Lukomira, Visočice, Boračkog jezera, Rujišta, a potom Mostara postala dostupna zainteresiranim biciklistima.

- Mi, zapravo, imamo prelijepa prirodna bogatstva, prelijepe rute, netaknutu prirodu, čiste rijeke i jezera, i to je ono što impresionira sve turiste iz cijelog svijeta. Imamo šta pokazati, dobri smo domaćini, a imamo jako dobru gastro ponudu - kaže nam Zorić.

Lokalne vlasti

BiH je, naglašava, trenutno, top-destinacija o pitanju cikloturizma i na lokalnim je vlastima, dodaje, da to prepoznaju i da se što aktivnije uključe u tu priču.

Među brojnim projektima koje tokom godine realiziraju je i biciklijada „Rutom stećaka“ koja starta danas (utorak) u Posušju, a koji će biti okončan sredinom septembra na Blidinju.