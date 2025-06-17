Naša zemlja popularna za bicikliste iz cijelog svijeta: BiH je top-destinacija

Biciklistički turizam, na evropskoj razini, bilježi impresivan rast. Prema istraživanjima CBI Netherlands, sve više odraslih preferira putovanja u manjim grupama, uz podršku stručnjaka za planiranje ruta.
Kroz projekt DETOUR, Evropska unija potiče razvoj malih i srednjih preduzeća u sektoru cikloturizma, a 2023. godine Evropski parlament usvojio je Cycling Strategy, čiji je cilj udvostručiti broj pređenih kilometara biciklom do 2030. godine.
Konstantni rast
Cikloturizam i rekreativni biciklizam je u konstantnom porastu i u BiH, kaže u razgovoru za „Dnevni avaz“ Toni Zorić, predsjednik Udruženja HerzegovinaBike i Biciklističkog saveza BiH.
- Sve je više bicklista na ulicama i sve je više takvih turista u BiH, a najbolji primjer za to je „Ćirina“ biciklistička staza. Iz cijelog svijeta nam dolaze turisti, od Kanade do Australije. U cijelu priču smo, što smo i željeli, ugradili i glavni grad BiH, tako da je na red došla ruta Sarajevo – Mostar – Dubrovnik, pa smo tokom proteklog vikenda biciklirali od Sarajeva do Mostara - kaže nam Zorić.
Time je, zapravo, okončana prva faza tog projekta u okviru koje je biciklistička ruta koja prolazi kroz predjele Bjelašnice, Lukomira, Visočice, Boračkog jezera, Rujišta, a potom Mostara postala dostupna zainteresiranim biciklistima.
- Mi, zapravo, imamo prelijepa prirodna bogatstva, prelijepe rute, netaknutu prirodu, čiste rijeke i jezera, i to je ono što impresionira sve turiste iz cijelog svijeta. Imamo šta pokazati, dobri smo domaćini, a imamo jako dobru gastro ponudu - kaže nam Zorić.
Lokalne vlasti
BiH je, naglašava, trenutno, top-destinacija o pitanju cikloturizma i na lokalnim je vlastima, dodaje, da to prepoznaju i da se što aktivnije uključe u tu priču.
Među brojnim projektima koje tokom godine realiziraju je i biciklijada „Rutom stećaka“ koja starta danas (utorak) u Posušju, a koji će biti okončan sredinom septembra na Blidinju.
- To nije samo rekreativna biciklijada, cilj je i da lokalne bicikliste educiramo o našoj povijesti, ali i da pošaljemo poruku o tome kako kroz sport i turizam možemo uvezivati i kulturnu baštinu - navodi Zorić.
EuroVelo ruta
BiH je odnedavno i članica Evropske biciklističke federacije koja je zadužena za razvoj cikloturizma. Ta organizacija stoji iza projekta EuroVelo, odnosno mreže evropskih biciklističkih ruta. Nažalost, BiH nije dio te rute.
- Upravo je naša želja i cilj da EuroVelo ruta prođe kroz BiH cijelom dužinom od sjevera Bosne do juga „Ćirinom prugom“ i koja bi završavala u Hrvatskoj, u Dubrovniku, gdje bi se spojila sa EuroVelo 8 stazom - iznosi Zorić.