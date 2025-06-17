Dok Vlada FBiH piše zakon, Parlament ga već ruši: Zahiragić u ofanzivi, LGBT prava u BiH i dalje bez većine

U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je u toku proces izrade zakona o životnim zajednicama osoba istog spola, ali sve ukazuje na to da će politička volja za njegovo usvajanje biti minimalna – ako je uopće bude. I dok je formirana ekspertna radna grupa koja ima zadatak da izradi tekst zakona, paralelno s tim dolaze i jasni signali da politički sistem Federacije – osim jedne stranke – nema namjeru da ovu temu ozbiljno podrži.

Vlada Federacije BiH je na svojoj 56. sjednici donijela rješenje o formiranju ekspertne radne grupe koja će izraditi lex specialis – zakon o životnim zajednicama osoba istog spola. U grupi sjede predstavnici više federalnih ministarstava, a zadatak im je da tekst zakona pripreme na osnovu javne rasprave iz 2022. godine, izvještaja o pravima LGBT osoba i Akcionog plana za ljudska prava u BiH.

Ovo je već drugi pokušaj izrade takvog zakona u posljednjih osam godina – prvi nije dao nikakve rezultate. S obzirom na političku klimu i odnos većine stranaka prema LGBT pitanjima, realno je očekivati da će i ovaj pokušaj naići na ozbiljne prepreke.

Zahiragićeva reakcija

Da su reakcije već pripremljene, pokazao je primjer delegata SDA u Domu naroda Parlamenta FBiH Harisa Zahiragića, koji je iskoristio sasvim drugu zakonsku proceduru – izmjene Krivičnog zakona FBiH – kako bi otvorio napad na ono što je nazvao "zakonskim priznavanjem istospolnih zajednica".

Zahiragić je, naime, uložio amandman na član zakona koji spominje „životno partnerstvo“, tvrdeći da je riječ o prikrivenom pokušaju legalizacije istospolnih zajednica. Predložio je da se u zakon unese formulacija da se partnerstvo odnosi isključivo na osobe suprotnog spola – i dobio podršku većine u zakonodavno-pravnoj komisiji.

Iako pravni stručnjaci jasno ističu da trenutni zakoni uopće ne prepoznaju istospolne zajednice, te da ih se ne može zaštititi čak ni u slučajevima porodičnog nasilja, politički refleks ka instrumentalizaciji LGBT tema radi populističkih poena je i dalje dominantan.



