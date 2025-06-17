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KONTROVERZNA TEMA

Dok Vlada FBiH piše zakon, Parlament ga već ruši: Zahiragić u ofanzivi, LGBT prava u BiH i dalje bez većine

Jedina politička stranka koja za sada otvoreno podržava zakonsko regulisanje istospolnih zajednica je Naša stranka  

Istospolne zajednice: I dalje neprepoznati u zakonu. Screenshot

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

17.6.2025

 U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je u toku proces izrade zakona o životnim zajednicama osoba istog spola, ali sve ukazuje na to da će politička volja za njegovo usvajanje biti minimalna – ako je uopće bude. I dok je formirana ekspertna radna grupa koja ima zadatak da izradi tekst zakona, paralelno s tim dolaze i jasni signali da politički sistem Federacije – osim jedne stranke – nema namjeru da ovu temu ozbiljno podrži.

Vlada Federacije BiH je na svojoj 56. sjednici donijela rješenje o formiranju ekspertne radne grupe koja će izraditi lex specialis – zakon o životnim zajednicama osoba istog spola. U grupi sjede predstavnici više federalnih ministarstava, a zadatak im je da tekst zakona pripreme na osnovu javne rasprave iz 2022. godine, izvještaja o pravima LGBT osoba i Akcionog plana za ljudska prava u BiH.

Ovo je već drugi pokušaj izrade takvog zakona u posljednjih osam godina – prvi nije dao nikakve rezultate. S obzirom na političku klimu i odnos većine stranaka prema LGBT pitanjima, realno je očekivati da će i ovaj pokušaj naići na ozbiljne prepreke.

 Zahiragićeva reakcija

Da su reakcije već pripremljene, pokazao je primjer delegata SDA u Domu naroda Parlamenta FBiH Harisa Zahiragića, koji je iskoristio sasvim drugu zakonsku proceduru – izmjene Krivičnog zakona FBiH – kako bi otvorio napad na ono što je nazvao "zakonskim priznavanjem istospolnih zajednica".

Zahiragić je, naime, uložio amandman na član zakona koji spominje „životno partnerstvo“, tvrdeći da je riječ o prikrivenom pokušaju legalizacije istospolnih zajednica. Predložio je da se u zakon unese formulacija da se partnerstvo odnosi isključivo na osobe suprotnog spola – i dobio podršku većine u zakonodavno-pravnoj komisiji.

Iako pravni stručnjaci jasno ističu da trenutni zakoni uopće ne prepoznaju istospolne zajednice, te da ih se ne može zaštititi čak ni u slučajevima porodičnog nasilja, politički refleks ka instrumentalizaciji LGBT tema radi populističkih poena je i dalje dominantan.


 

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Bez političke većine

Jedina politička stranka koja otvoreno podržava zakonsko regulisanje istospolnih zajednica je Naša stranka. SDP se o ovom pitanju i dalje prilično neodlučno drži, dok su druge političke opcije redom protiv. Zamjenica ministra za ljudska prava BiH, Duška Jurišić, koja je prisustvovala šestoj Bh. povorci ponosa održanoj u Sarajevu, otvoreno je priznala de "nema političke snage da podrži takve zakone".

- Moramo priznati da na nivou FBiH i države imamo konzervativnu većinu. Ako ekspertna grupa ne bude djelovala brzo, naredna godina je izborna, i još su manje šanse da se zakon usvoji - poručila je Jurišić.

Paralelno s tim, u Sarajevu je održana šesta Bh. povorka ponosa pod sloganom „Ljubav je zakon“. Organizatori su još jednom ponovili već pet godina iste zahtjeve: zakonsko priznanje istospolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštita od nasilja, sankcionisanje zločina iz mržnje i izmjene zakona o javnom okupljanju.

Ali i pored kontinuiranog društvenog pritiska, politički odgovor ostaje – ignorisanje ili manipulacija.

Dokument u fioci

Hrvatska je zakonski regulisala istospolne zajednice 2014. godine, kada je usvojen Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, koji je stupio na snagu 5. avgusta 2014. Bosna i Hercegovina još tapka u mjestu – dijelom zbog političkog kukavičluka, dijelom zbog otvorene homofobije.

Formiranje ekspertne grupe je, nesumnjivo, mali korak naprijed. Ali bez političke hrabrosti i spremnosti da se suoče s konzervativnim pritiskom – to će, kao i prethodni pokušaj, ostati još jedan dokument u fioci.

# LGBT
# HARIS ZAHIRAGIĆ
# VLADA FBIH
# ISTOSPOLNE ZAJEDNICE
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