Bećirović u Londonu: Kulturom sjećanja borimo se za demokratiju i ljudska prava

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović govorio je u Katedrali Sv. Pavla u Londonu, na komemoraciji u povodu Nacionalnog dana sjećanja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na genocid u Srebrenici.

Uime građana Bosne i Hercegovine izrazio je zahvalnost što je, i ove godine u Londonu, iskazana solidarnost i poštovanje prema žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u i oko Srebrenice.

- Vaša kontinuirana podrška dokaz je da istina, pravda i sjećanje na Srebrenicu imaju svoje trajne saveznike u međunarodnoj zajednici. Hvala Ujedinjenom Kraljevstvu i za predloženu rezoluciju o Srebrenici iz 2015. godine, posebno za veliku pomoć prilikom pripreme i usvajanja Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici, u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) u maju 2024. godine - kazao je.

Značaj usvojene rezolucije

Kako je istakao, usvojena rezolucija ima planetarni značaj. Ona predstavlja moralni, historijski i civilizacijski čin UN-a.

- Posebno ističem da Bosna i Hercegovina u Ujedinjenom Kraljevstvu ima veliki broj prijatelja. Svima im zahvaljujem za ogromnu podršku. Veliku zahvalnost upućujem predsjedavajućem Fondacije „Remembering Srebrenica“ Waqaru Azmiju i našim prijateljima iz te fondacije. Jedan veliki čovjek ostat će trajno upisan u historiju Bosne i Hercegovine. Njegovo ime je lord Paddy Ashdown. Uime građana moje države, iskazujem veliko poštovanje tom pravednom čovjeku - naglasio je.

Važnost širenja istine

Prema Bećirovićevim riječima, Ujedinjeno Kraljevstvo je prepoznalo činjenicu da širenje istine o genocidu nad Bošnjacima nije važno samo za Bosnu i Hercegovinu i regiju.

- U vremenu složenih globalnih odnosa, važno je znati da istina ima svoje čuvare. Zato je važno da zajedno jačamo kulturu mira, ohrabrujemo zagovornike pravde, institucionalno štitimo naslijeđe sudova UN-a, afirmiramo dijalog, osudimo politiku glorificiranja ratnih zločinaca i jačamo obrazovne sisteme u funkciji prevencije genocida - kazao je.

Nove prijetnje BiH

Bećirović ističe da se "nažalost, u vrijeme kad obilježavamo trideset godina od genocida nad Bošnjacima, suočavamo s novim prijetnjama Bosni i Hercegovini".

- Prije jedanaest mjeseci, ovdje u Londonu, rekao sam da nastavak toleriranja antidejtonske i proruske politike rukovodstva entiteta Republika Srpska može dovesti do destabilizacije Bosne i Hercegovine. Nažalost, te moje riječi su se potvrdile kao istinite. Gotovo četiri mjeseca traje brutalni napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum - kazao je.

"Moskva radi na destabilizaciji"

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović kazao je u Londonu i to da aktuelnu sigurnosnu krizu u Bosni i Hercegovini nije moguće shvatiti bez poznavanja šire slike.

- Moskva već dugo radi na destabilizaciji zapadnog Balkana, s ciljem odvlačenja pažnje s Ukrajine. Rusija konkretno i snažno podržava svoje proksije u regiji, posebno rukovodstvo entiteta Republika Srpska. Nije slučajnost da je Putin dvadeset i šest puta primio predsjednika entiteta Republika Srpska. Putin nikoga ne prima slučajno. Svaku slabost Zapada Rusija je iskoristila. Ako bude podcijenjena opasnost u Bosni i Hercegovini, Rusija će iskoristiti i ovu priliku – naglasio je.

Bećirović kaže da demokratski svijet i Bosna i Hercegovina ne smiju dozvoliti da argument sile bude jači od argumenta prava.

- Trideset godina poslije genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, mojoj državi se ponovo opasno prijeti. Zlo koje ne zaustavimo na početku, kasnije postaje veće i opasnije. Zajedno zaustavimo novo zlo u Bosni i Hercegovini. Kulturom sjećanja borimo se za demokratiju i ljudska prava. Hvala Ujedinjenom Kraljevstvu zato što čuva istinu o genocidu u Srebrenici. Mi smo država koja pamti i cijeni svoje prijatelje i saveznike. Neka vječno živi prijateljstvo Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva - poručio je Bećirović u Londonu, na komemoraciji u povodu Nacionalnog dana sjećanja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na genocid u Srebrenici, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.