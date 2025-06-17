Bećirović i Komšić s Lemijem: Suprotstaviti se destruktivnom antidejtonskom djelovanju

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić sastali su se u Londonu s državnim sekretarom za vanjske poslove, poslove Commonwealtha i razvoj Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) Davidom Lammyjem.

Razgovarano je o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, s posebnim fokusom na udar na ustavni poredak BiH i prijetnje Dejtonskom mirovnom sporazumu od strane rukovodstva bh. entiteta Republika Srpska, kao i zajedničkom iznalaženju rješenja za suprotstavljanja ovom destruktivnom antidejtonskom djelovanju.

Bećirović je upoznao ministra Lammyja s pokušajima podrivanja institucija države BiH kojima se ozbiljno ugrožava mir, stabilnost i sigurnost kako u BiH, tako i u cijeloj regiji Zapadnog Balkana.

Istakao je da je od izuzetnog značaja da međunarodni partneri i saveznici, među kojima UK ima ključnu ulogu, nastave pružati snažnu podršku očuvanju nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka BiH.