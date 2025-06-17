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SASTANAK U LONDONU

Bećirović i Komšić s Lemijem: Suprotstaviti se destruktivnom antidejtonskom djelovanju

Razgovarano je o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, s posebnim fokusom na udar na ustavni poredak BiH

Bećirović i Komšić s Lemijem. Predsjedništvo BiH

S. S.

17.6.2025

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić sastali su se u Londonu s državnim sekretarom za vanjske poslove, poslove Commonwealtha i razvoj Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) Davidom Lammyjem.

Razgovarano je o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, s posebnim fokusom na udar na ustavni poredak BiH i prijetnje Dejtonskom mirovnom sporazumu od strane rukovodstva bh. entiteta Republika Srpska, kao i zajedničkom iznalaženju rješenja za suprotstavljanja ovom destruktivnom antidejtonskom djelovanju.

Bećirović je upoznao ministra Lammyja s pokušajima podrivanja institucija države BiH kojima se ozbiljno ugrožava mir, stabilnost i sigurnost kako u BiH, tako i u cijeloj regiji Zapadnog Balkana.

Istakao je da je od izuzetnog značaja da međunarodni partneri i saveznici, među kojima UK ima ključnu ulogu, nastave pružati snažnu podršku očuvanju nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka BiH.

Ministar Lammy je u razgovoru ponovio čvrstu i neupitnu podršku UK očuvanju nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Istakao je da UK s posebnom pažnjom prati situaciju u Bosni i Hercegovini i regiji Zapadnog Balkana, te da će i u narednom periodu podržavati napore za očuvanje mira i stabilnosti u našoj državi. On je rekao da UK ostaje uz građane BiH i institucije države, i iskazao je odlučnost da se podrže one mjere koje vode očuvanju mira, stabilnosti i njenog prosperiteta, za dobrobit svih njenih građana i naroda.

Bećirović je zahvalio se na dosljednoj i principijelnoj podršci Bosni i Hercegovini, te naglasio da ta podrška predstavlja snažnu poruku svim onima koji pokušavaju narušiti ustavni poredak BiH i stabilnost naše države, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

# ŽELJKO KOMŠIĆ
# DENIS BEĆIROVIĆ
# DAVID LAMMY
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