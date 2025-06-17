Na Policijskoj akademiji FMUP-a izvedena pokazno-taktička vježba policijskih snaga u FBiH

Policijski službenici Federalne uprave policije, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u saradnji sa Policijskom akademijom FMUP-a danas su izveli združenu pokazno-taktičku vježbu “UNUTAR GRANICA” na lokalitetu Policijske akademije FMUP-a na Vracama u Sarajevu.

Na vježbi su demonstrirane složene operativno – taktičke sposobnosti sigurnosnih organa u Bosni i Hercegovini, a koja predstavlja najveću i najsloženiju pokazno – taktičku vježbu ikada izvedenu na našim prostorima. Pokazno – taktička vježba, pod nazivom “UNUTAR GRANICA”, rezultat je višemjesečnih priprema i međuinstitucionalne koordinacije sa ciljem unapređenja spremnosti, međusobne saradnje i efikasnog reagovanja u kriznim situacijama.

Realistična simulacija

Scenarij vježbe uključivao je realističnu simulaciju talačke situacije, u kojoj je grupa naoružanih napadača izvršila upad na prostor Policijske akademije FMUP-a te uzela više kadeta za taoce. Nakon aktiviranja operativnog plana, uslijedila je profesionalno izvedena intervencija pripadnika specijalnih jedinica, neutralizacija prijetnje te oslobađanje i evakuacija talaca.

Poseban akcenat tokom vježbe stavljen je na: taktičko rješavanje visoko rizičnih talačkih situacija, upotrebu savremene opreme i specijalizovanih vozila – učešće dva helikoptera, oklopnih vozila, koordinaciju više policijskih službenika na različitim komandnim nivoima - oko 150 policijskih službenika i brzo djelovanje, prepoznavanje prijetnje i zaštite ljudskih života.

U toku trajanja vježbe korištena su pirotehnička sredstva, helikopter i veći broj specijalnih oklopnih vozila i policijskih vozila Federalne uprave policije, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao i helikopter Oružanih snaga BiH.

Dati odgovor

Komandat Specijalne policijske jedinice FUP-a Mustafa Selmanović rekao je kako je ovakav tip vježbi potreban policijskim snagama u Bosni i Hercegovini te da se na ovaj način želi zajednički dati odgovor na svaki sigurnosni izazov koji se stavi pred policijske snage.

Direktor Policijske akademije FMUP-a Ervin Mušinović posebno je pohvalio kadete osnovne policijske obuke iz MUP-a Kantona Sarajevo, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a Srednjobosanskog kantona i MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji su također učestvovali u realizaciji pokazno – taktičke vježbe.