Hrvatski model kao putokaz za razvoj transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nema potpuno razvijen ni održiv sustav donorstva i transplantacije organa - jedan je od ključnih zaključaka stručnjaka Europske unije angažiranih kroz instrument tehničke pomoći TAIEX, pod okriljem Europske komisije.

Kako bi građani BiH imali jednake mogućnosti liječenja kao i građani država članica Europske unije, nužno je uskladiti domaće zakonodavstvo sa standardima Europske unije.

Inicijativa Delegacije EU u BiH

Izvješće je rezultat inicijative Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, uz potporu Ministarstva civilnih poslova BiH te nadležnih zdravstvenih institucije Federacije BiH i Republike Srpske. S obzirom na preporuku Europskog vijeća o otvaranju pregovora o pristupanju, analiza postojećeg pravnog okvira predstavlja prvi korak u utvrđivanju stanja u kojem se BiH nalazi u odnosu na zahtjeve EU-a. Prva faza pregovora "screening" obuhvaća sustavan pregled zakonodavstva, politika i institucionalnih kapaciteta države kandidata u odnosu na pravnu stečevinu Europske unije (acquis). Glavni cilj "screeninga" jest utvrditi razlike između pravnog sustava države kandidata i pravnog sustava EU.

Temelji za pristupanje Eurotransplantu

Iako je zdravstvo u nadležnosti entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH je pokrenulo koordiniran proces s ciljem stvaranja temelja za pristupanje Eurotransplantu.

Naime, Ministarstvo civilnih poslova BiH je uz podršku nadležnih entitetskih ministarstava zdravstva, nakon 14 godina pokrenulo aktivnosti na osnovu kojih je BiH iskazala namjeru za pristupanje Eurotransplantu. Time je otpočeo sveobuhvatan proces usmjeren na otvaranje vrata međunarodnoj suradnji u oblasti transplantacijske medicine.

Neusklađenost zakona

Prema mišljenju europskih stručnjaka, entitetski zakoni koji se odnose na transplantacije nisu usklađeni, što otežava rad i može dovesti do nejednakog pristupa liječenju za pacijente. U izvješću se posebno naglašava važnost usklađivanja pravila o informiranom pristanku na darivanje organa, standardima potvrđivanja moždane smrti, mjerama zaštite darivatelja, pravilima raspodjele organa te vođenju jedinstvenih lista čekanja. Pojedini zakonski elementi, osobito u pogledu sigurnosti i kvalitete postupaka darivanja i transplantacije, također nisu potpuno usklađeni s europskim zakonodavstvom.

Preporuke

Angažirani stručnjaci stoga preporučuju donošenje zakona u BiH kojim bi se osiguralo usklađivanje s relevantnim direktivama EU. Takav zakon bi trebao precizno regulirati postupak informiranog pristanka za darivanje organa, kriterije i protokole za utvrđivanje moždane smrti, mehanizme zaštite i prava donora, transparentna pravila raspodjele organa uz poštivanje etičkih načela utemeljenih na međunarodno priznatim standardima.

Među ključnim preporukama je uspostava jedinstvenog digitalnog registra za informirani pristanak darivanja organa, kao i formiranje posebne transplantacijske organizacije koja bi koordinirala sve aktivnosti - od identifikacije donora, preko upravljanja listama čekanja, do raspodjele organa. Također se preporučuje uvođenje redovnih inspekcija i revizija u bolnicama i transplantacijskim centrima, uz jasno definirane uloge profesionalaca uključenih u proces.

Izvješće predlaže da Bosna i Hercegovina uvede sistem financiranja u kojem bi svi troškovi vezani uz donorstvo organa bili pokriveni, tako da donori i njihove porodice ne snose nikakve troškove. Troškove same transplantacije preuzimale bi bolnice koje liječe pacijente kroz postojeće fondove zdravstvenog osiguranja. Na taj način bi se osiguralo da nitko ne bude uskraćen za liječenje iz financijskih razloga, a cijeli sustav bi bio pravedan i održiv.

Također, stručnjaci u izvješću navode da Bosna i Hercegovina može mnogo naučiti iz pozitivnih iskustava zemalja poput Hrvatske, Španjolske i Portugala. Te države su uspjele razviti uspješne sustave donorstva i transplantacije organa zahvaljujući jasnim i preciznim zakonima, kao i dobro uređenoj suradnji između svih nadležnih institucija – od ministarstava zdravstva do bolnica i koordinacijskih centara. Upravo takav pristup – u kojem svi znaju svoje odgovornosti i postupaju po istim pravilima - pokazao se kao ključan za spašavanje većeg broja života.

BiH ima potencijal

Izvješće naglašava da Bosna i Hercegovina ima potencijal da izgradi kvalitetan i pravedan sustav donorstva i transplantacije organa. No, da bi se to ostvarilo, neophodno je usvojiti legislativu koja će biti usklađena s pravilima i vrijednostima na kojima počiva zdravstveni sustav zemalja Europske unije.

- Ministarstvo civilnih poslova BiH nastavit će aktivno koordinirati proces i pružati stručnu i organizacijsku potporu nadležnim entitetskim zdravstvenim vlastima. Ipak, za stvarne pomake na terenu, potrebna je odlučna suradnja i angažman nadležnih entitetskih zdravstvenih vlasti - jer samo zajedničkim pristupom moguće je stvoriti sustav koji će građanima pružiti sigurnost, jednakost i nadu u novi život. Ispunjavanjem navedenih preporuka, Bosna i Hercegovina šalje jasnu poruku da zdravlje nema cijenu, a europski standardi postaju mjerilo svake buduće reforme u ovoj oblasti - poručila je ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak.