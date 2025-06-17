Stevandić: Frontalni napadi na RS propadaju jedan za drugim, slijede oni s boka i u pozadini

Frontalni napadi na RS, njenu vlast institucije i lidere iz Sarajeva i stranih OHR i sličnih centara propadaju jedni za drugim, tvrdi predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

On dodaje da ih "opozicija iz RS nažalost održava u nadi da nešto mogu učiniti napadajući nas sa boka i u pozadini, također neuspješno".

- Aidova priča o režimu koji pljačka se razbija povećavanjem plaća i fiskalnom stabilnošću, tako da je deficit RS oko 0,47% a dug oko 33% uz rekordnu nezaposlenost koja je prvi put ispod 9%, i to u najtežim vremenima od rata. Da se podsjete malo vremena kada su kasnile po tri plate i penzije, najskupljeg goriva na Balkanu, najlošijih puteva, i infrastrukture, bolnica, turističkih ruina, nestašice raznih roba i velike nezaposlenosti, pa onda vrate vitalnim temama, od aktuelne sa migrantima do najvažnijih pitanja, suvereniteta, imovine ,samostalnog rada i odlučivanja naših institucija do tzv. visoko-nelegalnog visokog predstavnika, koji ih je već nekoliko puta preveo žedne preko vode i to u puzećem položaju - navodi Stevandić.

Dalje kaže da "iz tog položaja ne vide se važne i vitalne stvari a ni blizina provalije".

- Još da ih Šmit uvjeri da trebaju promijeniti zakone na nivou BiH kojim bi srpska manjina sa bošnjačkom većinom sastavljala vlast na bh. nivou pa onda srpska i bošnjačka manjina u RS - navodi Stevandić.