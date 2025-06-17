Poslanici PDP-a: Pozivamo Vladu RS da radi svoj posao, većina zakona se usvaja po hitnoj proceduri

Iz PDP-a pozvali su Vladu RS da radi svoj posao. Kako kažu Republika Srpska gori, a SNSD se češlja.

- Redovne sjednice NSRS se održavaju jednom u tri mjeseca. Očekujemo da NS, odnosno Vlada počne da radi svoj posao. To je ono što traže građani. Problema je sve više, a rješenja koja predlaže Vlada sve manje. Dolazimo u situaciju da niko ne vjeruje institucijama RS. Imamo 26 usvojenih zakona, od toga 21 po hitnoj proceduri - kaže Bojan Kresojević, poslanik PDP-a u NSRS.

Tanja Vukomanović, poslanica PDP-a smatra da nije dobro donošenje zakona po hitnom postupku.

- Ljudi za zakone saznaju tek kada počnu da se primjenjuju. To je loše za demokratiju. Nekada je NSRS bila mjesto gdje se odlučuje, danas je instrument za provođenje odluka jedne grupe ljudi - dodaje ona.