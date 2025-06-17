Građani Banje Luke ogorčeni: Dok se njima upućuju apeli za štednju vode, ona šiklja na sve strane

Zbog ekstremno visoke potrošnje vode u Banjoj Luci, gradski Štab za vanredne situacije uveo je mjere štednje. Iz Štaba su najavljene ne samo novčane kazne, već i isključenje sa vodovodne mreže. Građanima je dozvoljeno koristiti vodu samo za higijenu i piće navela je Branislava Preradović, portparolka banjalučkog Vodovoda.

Preradović navodi da su sa komunalnom policijom u stalnom kontaktu te da prate stanje na terenu.

- Imamo očitavanja vode sa svih naših rezervoara i znamo kako sistem funkcioniše. Znamo kada ide povećana potrošnja. Najveći problem imamo od 19 do 22 sati kada je u toku zalijevanje bašte - navodi Preradović.