Građani Banje Luke ogorčeni: Dok se njima upućuju apeli za štednju vode, ona šiklja na sve strane

Zbog ekstremno visoke potrošnje vode u Banjoj Luci, gradski Štab za vanredne situacije uveo je mjere štednje. Iz Štaba su najavljene ne samo novčane kazne, već i isključenje sa vodovodne mreže. Građanima je dozvoljeno koristiti vodu samo za higijenu i piće navela je Branislava Preradović, portparolka banjalučkog Vodovoda.
Preradović navodi da su sa komunalnom policijom u stalnom kontaktu te da prate stanje na terenu.
- Imamo očitavanja vode sa svih naših rezervoara i znamo kako sistem funkcioniše. Znamo kada ide povećana potrošnja. Najveći problem imamo od 19 do 22 sati kada je u toku zalijevanje bašte - navodi Preradović.
Ističe da komunalna policija za sada samo obilazi građane i upozorava ih na povećanu potrošnju vode. Iz Vodovoda upozoravaju na trenutnu znatno povećanu potrošnju vode, te kažu da, ukoliko se nastavi ovakva potrošnja, biće primorani da uvedu redukcije.
- Molimo građane da redukuju potrošnju vode. Punjenje bazena je veoma ogroman problem. Prvi dio smo izdržali ali ukoliko se ovako nastavi bit će uvedene redukcije - upozorava Preradović.
Dodaje da je napajanje stoke i lična upotreba vode dozvoljena, a da se sve ostalo, kao na primjer punjenje bazena, smatra se neracionalnom potrošnjom vode.
Ipak, građani su gnjevni zbog nedostatka principijelnosti vlasti. Na društvenim mrežama se pojavio snimak gdje se vidi da se vještačko jezero kod Delte puni pitkom vodom, dok se upućuju apeli građanima. Kako navode, na toj lokaciji voda curi 24 sata.